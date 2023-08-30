泰國男子墮借貸騙局殺妻兒後自殺不遂 最少11人涉案

詐騙｜泰國發生借貸騙局悲劇，在一間屋內發現戶主妻子和兩名兒子死亡，戶主則自殺不遂危殆。(美聯社)

泰國發生一宗借貸騙局慘劇，一名41歲男子為僱主作擔保借40萬泰銖(約8.98萬港元)，僱主卻「走數」和申請破產，結果前者欠下巨債，將他一家推向死亡。警方周三稱，周一凌晨在屋內發現該男子割喉和割手腕自殺，傷勢嚴重，其44歲妻子和兩名分別9歲和13歲兒子已死亡，頸和身體有刀傷。該名男子被控有預謀謀殺。警方又指，騙局最少涉及11名疑犯。

詐騙｜泰國發生借貸騙局悲劇，在一間屋內發現戶主妻子和兩名兒子死亡，戶主則自殺不遂危殆。(互聯網)

借貸騙局｜社交網借錢損失逾38萬港元

殺妻兒後自殺被救回的Sanit Dokmai，周三已有知覺，但情況危殆，因喉部傷勢嚴重未能說話。報道指，Dokmai承擔了破產僱主的債務後，其妻子在社交網尋找個人借貸渠道，卻墮入騙局。她原借10萬泰銖(約2.24萬港元)，騙徒聲稱要先轉帳到他們的戶口作手續費。Dokmai妻子上周報警稱，損失了超過170萬泰銖(約38萬港元)。

《曼谷郵報》指，Dokmai的妻子最終向同事和其他地方借了共170萬泰銖，將之轉帳給騙徒。警方鎖定9名泰國和2名柬埔寨人，以涉詐騙和違反電腦罪行條例取得拘捕令。泰國傳媒稱，一名17歲少女周二晚從柬埔寨回泰國後被捕，涉嫌為有關詐騙組織開銀行戶口讓受害人轉帳。泰國網絡罪行和詐騙個案近年趨嚴重，警方去年接到逾20萬宗詐騙報案，估計涉300億泰銖(約67億港元)或上。