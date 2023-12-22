泰國男疑因信仰差異致求婚被拒　豪宅內槍殺女友再自戕

泰國南部昨（19日）發生一宗豪宅雙屍命案，疑似是男方先開槍殺了女友再自盡，兇徒疑因信仰差異導致求婚被拒而動殺機。

姊姊因跟妹妹失聯兩天起疑

據泰國媒體《Thaiger》報道，命案發生在泰國南部宋卡府（Songkhla）一帶的某棟豪華公寓內，40歲死者塔里妮（Tarinee Prom-in）的姊姊因為跟妹妹失聯兩天，19日前往妹妹住的豪華公寓找人，但還沒按門鈴才站在門口，就聞到一股噁心味道，她心覺有異，跟管理員要了備用鑰匙開門進去，發現慘狀後報警。

警方趕抵了解後，得知倒在地上的男死者是40歲的馬薩迪（Massadee Arleedeeman），倒在旁邊的塔里妮背部有2個彈孔，男方的下巴則有一個，一旁的地上還有一把SIG P365半自動手槍及2枚彈殼，從彈道和中槍位置來看，疑似是馬薩迪先從背後開槍殺了塔里妮，再於下巴位置開槍自盡，當場死亡。