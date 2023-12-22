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國際
2023-12-22 11:45:22

泰國男疑因信仰差異致求婚被拒　豪宅內槍殺女友再自戕

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泰國19日發生一宗男女陳屍豪宅內的命案，死因都是槍傷。（圖／示意圖，AI生成，陳奕廷製）

泰國南部昨（19日）發生一宗豪宅雙屍命案，疑似是男方先開槍殺了女友再自盡，兇徒疑因信仰差異導致求婚被拒而動殺機。

姊姊因跟妹妹失聯兩天起疑

據泰國媒體《Thaiger》報道，命案發生在泰國南部宋卡府（Songkhla）一帶的某棟豪華公寓內，40歲死者塔里妮（Tarinee Prom-in）的姊姊因為跟妹妹失聯兩天，19日前往妹妹住的豪華公寓找人，但還沒按門鈴才站在門口，就聞到一股噁心味道，她心覺有異，跟管理員要了備用鑰匙開門進去，發現慘狀後報警。

警方趕抵了解後，得知倒在地上的男死者是40歲的馬薩迪（Massadee Arleedeeman），倒在旁邊的塔里妮背部有2個彈孔，男方的下巴則有一個，一旁的地上還有一把SIG P365半自動手槍及2枚彈殼，從彈道和中槍位置來看，疑似是馬薩迪先從背後開槍殺了塔里妮，再於下巴位置開槍自盡，當場死亡。

事件登上泰國當地媒體版面。（圖／翻攝THETHAIGER.COM的Facebook專頁）

雙方為信仰問題吵了很多次

負責定期清掃公寓內各戶的女傭向警方表示，之前都沒有發現任何可疑跡象，男方就一如往常般開車來找塔里妮，他17日有離開公寓倒垃圾一次，但是這幾天沒看到兩人一起走出房間。

警方繼續調查也發現，男方兩年前離婚後跟塔里妮交往，據悉他很愛吃醋，想趕快結婚並且要塔里妮信回教，但女方並不願意，雙方為了這個問題吵了很多次，甚至拒絕了求婚，雙重原因疑似就是造成慘案的原因。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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