泰國男疑因呷醋殺女友　割頸砍雙手　裸屍棄草叢

泰國一名18歲女大學生，日前被人發現全身赤裸陳屍公路草叢中，生前遭割頸、砍掉雙手，腿上還綁著重物，死狀十分悽慘。警方懷疑兇手是與女子交往一年的男友，目前已經將他逮捕。
據泰國《世界日報》報道，女大生於5日早上，在巴吞他尼府（Changwat Pathum Thani）一條高速大道下的草叢中被發現。屍體被發現時，屍身被一條灰色毯子包裹，並以三條皮帶捆綁，警方在棄屍地點附近，也發現一條長達100多米的血跡。
「我將我愛的東西扔掉」
死者被發現時，頸部有疑似遭尖銳物割傷的傷口，雙手被砍掉，左手臂綁着一個三公斤重的藍色啞鈴，腿上綁著一個兩公斤重的綠色重物，警方推測兇手原本要將屍體丟進水中，之後改變主意，把屍體仍在高速大道附近的草叢中。
棄屍現場對面的修車店老闆報案稱，其女朋友去倒垃圾，赫然發現草叢，露出一對被繩索綑綁的人腿，嚇得馬上報警，並表示當日早上5點45分左右，曾目擊一名男子駕電單車到現場，看到對方在路邊拔草，還從汽車修理店拖來一個垃圾桶，再把桶裡的垃圾往草叢傾倒，上前詢問男子在做甚麼，對方回應「我將我愛的東西扔掉」。
有精神病紀錄及性侵前科
經警方調查，死者身分是一名18歲大學一年級學生，遇害後的6至8小時被人發現，在確認死者同齡男友涉有重嫌後，隨即前往其住所抓人，警員進入屋內發現，男友正在企圖服藥輕生，趕緊將他送院急救。
警方還在疑犯房間裏發現血跡，他住家前面的小道上也有血跡，警方正對案件進行深入調查，包括要確定女大生是否就在男友家裏遇害。原懷疑女大生雙手可能已被疑兇刴碎後沖進馬桶，但其後在疑兇住所約500米外的溝渠內找到，斷掌被裝在一個袋子裡面。
據女大生姐姐透露，妹妹和男友都是大一學生，兩人已經交往一年，期間曾因為妒忌吃醋問題爭吵，沒想到會發生命案。另《光明日報》報道，警方調查後，發現男子曾有精神病紀錄，曾有性侵15歲以下兒童的前科。
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