泰國男疑因呷醋殺女友　割頸砍雙手　裸屍棄草叢

泰國一名18歲女大學生，日前被人發現全身赤裸陳屍公路草叢中，生前遭割頸、砍掉雙手，腿上還綁著重物，死狀十分悽慘。警方懷疑兇手是與女子交往一年的男友，目前已經將他逮捕。

據泰國《世界日報》報道，女大生於5日早上，在巴吞他尼府（Changwat Pathum Thani）一條高速大道下的草叢中被發現。屍體被發現時，屍身被一條灰色毯子包裹，並以三條皮帶捆綁，警方在棄屍地點附近，也發現一條長達100多米的血跡。

「我將我愛的東西扔掉」

死者被發現時，頸部有疑似遭尖銳物割傷的傷口，雙手被砍掉，左手臂綁着一個三公斤重的藍色啞鈴，腿上綁著一個兩公斤重的綠色重物，警方推測兇手原本要將屍體丟進水中，之後改變主意，把屍體仍在高速大道附近的草叢中。

棄屍現場對面的修車店老闆報案稱，其女朋友去倒垃圾，赫然發現草叢，露出一對被繩索綑綁的人腿，嚇得馬上報警，並表示當日早上5點45分左右，曾目擊一名男子駕電單車到現場，看到對方在路邊拔草，還從汽車修理店拖來一個垃圾桶，再把桶裡的垃圾往草叢傾倒，上前詢問男子在做甚麼，對方回應「我將我愛的東西扔掉」。