泰國私家醫院拒收外國遊客　台男遇車禍延誤送院亡　爆料醫護收死亡恐嚇

41歲姓陳的台灣男士日前到泰國旅遊時出車禍，被救護車送往醫院搶救，當地醫院擔心收不到醫藥費而拒絕救人，導致陳男延誤救治喪命，然而爆料的醫護人員如今卻面臨死亡威脅。

根據泰國《Thaiger》報導，事發在12月8日，台灣姓陳的台商遭汽車撞上，民眾見狀後，趕緊打電話報案，救護人員接獲通報後，隨即趕抵現場救治，並抬上擔架送往距離車禍地點最靠近的一家私立醫院。不過院方竟認為陳男是外國人，擔心「收不到醫藥費」而拒絕將其收治。

爆料的醫護人員基提蓬（Kittipong Pimphun），當下他只好另尋其他醫院，並將陳男送往10公里以外的一所公立國營醫院，未料途中卻因延誤就醫時間，因此命喪異國。身為正義感深重的基提蓬憤而透過社交網站揭露此事，貼文曝光後一度掀起台灣、泰國兩地民眾的輿論討伐。