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國際
2023-12-31 12:42:41

泰國私家醫院拒收外國遊客　台男遇車禍延誤送院亡　爆料醫護收死亡恐嚇

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台灣遊客泰國被撞，醫護人員急救。（圖／翻攝自臉書）

41歲姓陳的台灣男士日前到泰國旅遊時出車禍，被救護車送往醫院搶救，當地醫院擔心收不到醫藥費而拒絕救人，導致陳男延誤救治喪命，然而爆料的醫護人員如今卻面臨死亡威脅。

根據泰國《Thaiger》報導，事發在12月8日，台灣姓陳的台商遭汽車撞上，民眾見狀後，趕緊打電話報案，救護人員接獲通報後，隨即趕抵現場救治，並抬上擔架送往距離車禍地點最靠近的一家私立醫院。不過院方竟認為陳男是外國人，擔心「收不到醫藥費」而拒絕將其收治。

爆料的醫護人員基提蓬（Kittipong Pimphun），當下他只好另尋其他醫院，並將陳男送往10公里以外的一所公立國營醫院，未料途中卻因延誤就醫時間，因此命喪異國。身為正義感深重的基提蓬憤而透過社交網站揭露此事，貼文曝光後一度掀起台灣、泰國兩地民眾的輿論討伐。

爆料醫護收死亡恐嚇

基提蓬表示，自己日前在通訊App《LINE》上收到一個加入好友的邀請，想不到同意後，對方立即傳來一則死亡威脅訊息，不滿他因為陳男而揭露醫院醜態，「你說醫院怎樣？當心！不要太勇敢，不然你要為此付出生命為代價。」

對此，基提蓬表示，他並不懼怕這則死亡威脅，反倒希望對方現身與他當面對質。另外，泰國政府後續則公開聲明，已下令徹查此事，另審酌院方拒絕收治病患的行為，已經涉嫌違法，此部分最高可處4萬泰銖罰款及2年監禁。不過，院方面對此事仍拒絕對外做出聲明。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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