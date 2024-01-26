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國際
2024-01-26 12:15:54

泰國網紅右撇子左手拿槍「自轟」露破綻　警揭兇手為人夫男友

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泰國網紅右撇子左手拿槍「自轟」露破綻　警揭兇手為人夫男友

泰國一名網紅，22日離奇陳屍公寓。當時她全身一絲不掛，而且左耳上方頭部中彈身亡。弔詭的是，當時她左手握槍，但她是右撇子完全不合理。警方循線找到她的男友，已畏罪自戕身亡。

IG有超過19萬名粉絲

根據《News Directory 3》等多家泰國媒體綜合報道，23歲的知名網紅，同時也是電音DJ「Nong Wan Jeab」，22日驚傳死亡。警方到場後發現，死者全身赤裸，死狀相當詭異。因為她的左手拿著一把槍，左耳上方的頭部位置有明顯槍傷。警方調查發現案情不單純，因為死者是右撇子，怎會用左手持槍？加上現場種種證據，疑似是被假扮成自殺的兇殺案。

據悉，本名為「Thamonwan」的她，以火辣身材在網上走紅，IG有超過19萬名粉絲。22日當天，她的朋友發現死者未按時進行直播，加上已經超過24小時未上線，於是到她家查看，發現「Nong Wan Jeab」已躺在床上身亡。

疑犯畏罪自盡

警方調查發現，死者40歲男友Tin，1月20日上午六點多才被監視器拍到離開死者居住的公寓，懷疑涉有重嫌，循線找到其住所，破門而入後，發現疑犯倒在地上，呼吸困難，而他的太陽穴中彈，送院搶救仍不治身亡。

據悉，死者與男友交往兩年，但男方是已婚身分，還有一名2歲兒子。死者知情卻選擇繼續交往，甚至兩人半同居狀態。儘管所有證據都指向該名已婚男友犯案，但疑犯已經死亡，檢方最後也只能以不起訴來結案。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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