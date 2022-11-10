泰國網紅拍片食蝙蝠惹眾怒 網民斥引發新病毒爆發

食野味或令存在於動物的病毒傳給人類，如冠狀病毒，但在新冠肺炎疫情仍未消退之際，泰國一名網紅竟然拍片鼓勵大家食蝙蝠。她在Facebook的飲食專頁中，向39.2萬名跟隨者推介食蝙蝠，在片中她露出食得非常滋味的表情。食蝙蝠片惹來網民憤怒，批評她為引起公眾注目食蝙蝠，諷刺她為了觀看人數搵命博。也有網民斥她鼓勵食蝙蝠，想引起新病毒爆發。片段目前已在該網紅的專頁刪除，但仍在網上流傳；泰國警方昨以違反《野生動物保護法》擁有受保護野生動物屍體，以及違反《電腦罪行法》拘捕她，她面臨最高可判監5年刑罰，以及罰款50萬泰銖(約10萬港元)。警方指她初步否認控罪。
網紅食蝙蝠｜「聞起來像老鼠」
泰國《民族報》(The Nation)稱，那名網紅自稱是「老師Jui」 (Khru Jui, Khru意思是老師)，但未有說在哪間學校任教。她在其FB專頁Kin Saeb Nua Nua (意思食得香辣)上載有關爭議短片，只見碗裡有3隻辣湯煮蝙蝠，她稱這是首次食蝙蝠，並在鏡頭展示蝙蝠的尖牙，食肉後又展開蝙蝠翼，然後撕開放入口。她一邊食一邊形容，感覺到蝙蝠腳的腳甲，聞起來像老鼠和皮膚黏貼，並不脆口。她又說，味道可以接受。Jui堅稱，不是想令蝙蝠將任何冠狀病毒傳染給人，她所住社區的人都食蝙蝠。
網紅食蝙蝠｜網民鬧爆：想死，就自己去死
不過，網民不贊同Jui所言，不少人批評她可能引發另一種來自蝙蝠的病毒爆發，部分人更要求教育部懲罰她，若她真的是教師。有網民留言說，「當你感染時會導致爆發，邊個受罪？不只是你一個人。」另一人說，「若你想死，就自己去死，不要連累其他人。」其他網友稱，Jui拍片應該要審慎。在周一，Jui在其帖文留言稱，她仍然在生，而有關短片於兩天前拍攝。不過，在事件引起大眾廣泛關注後，她拍片道歉並將食蝙蝠短片下架，指自己考慮不周，又說不會再食蝙蝠。
網紅食蝙蝠｜泰國有人每公斤21港元兜售蝙蝠
泰國Kasetsart University獸醫學院講師稱，從蝙蝠身上發現逾60種病毒可傳染給人類，食蝙蝠可導致新病毒爆發。據悉，在9月，泰可泰府有蝙蝠捕捉者開始以每公斤100元泰銖(約21港元)兜售蝙蝠，並聲稱食蝙蝠可恢復活力，以泰國紅咖哩煮很美味。當時已有醫生警告大眾不要食蝙蝠。大學醫學院教授Teerawat Hemajuta稱，蝙蝠含有嚴重病原體，可令人嚴重生病，也可引發另一次爆疫；即使煮熟，仍有很大機會感染病毒。蝙蝠器官、血液和身體其他部位都有病原體，處理蝙蝠也可能導致生病。