泰國網紅拍片食蝙蝠惹眾怒 網民斥引發新病毒爆發

食野味或令存在於動物的病毒傳給人類，如冠狀病毒，但在新冠肺炎疫情仍未消退之際，泰國一名網紅竟然拍片鼓勵大家食蝙蝠。她在Facebook的飲食專頁中，向39.2萬名跟隨者推介食蝙蝠，在片中她露出食得非常滋味的表情。食蝙蝠片惹來網民憤怒，批評她為引起公眾注目食蝙蝠，諷刺她為了觀看人數搵命博。也有網民斥她鼓勵食蝙蝠，想引起新病毒爆發。片段目前已在該網紅的專頁刪除，但仍在網上流傳；泰國警方昨以違反《野生動物保護法》擁有受保護野生動物屍體，以及違反《電腦罪行法》拘捕她，她面臨最高可判監5年刑罰，以及罰款50萬泰銖(約10萬港元)。警方指她初步否認控罪。

網紅食蝙蝠｜「聞起來像老鼠」

泰國《民族報》(The Nation)稱，那名網紅自稱是「老師Jui」 (Khru Jui, Khru意思是老師)，但未有說在哪間學校任教。她在其FB專頁Kin Saeb Nua Nua (意思食得香辣)上載有關爭議短片，只見碗裡有3隻辣湯煮蝙蝠，她稱這是首次食蝙蝠，並在鏡頭展示蝙蝠的尖牙，食肉後又展開蝙蝠翼，然後撕開放入口。她一邊食一邊形容，感覺到蝙蝠腳的腳甲，聞起來像老鼠和皮膚黏貼，並不脆口。她又說，味道可以接受。Jui堅稱，不是想令蝙蝠將任何冠狀病毒傳染給人，她所住社區的人都食蝙蝠。

