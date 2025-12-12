泰國總理解散國會　避過不信任動議

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布解散國會，並預計在45至60日後舉行大選。原因是原本支持他的最大黨人民黨計劃對他提出不信任動議，不滿他未有着手改革軍隊起草的憲法。

在泰國與柬埔寨發生武力衝突之際，泰國國內又出現政治動盪。阿努廷在今日人公布一項皇家法令，指由小數黨控制的政府在過去3個月受到邊界的致命爭端以及內部的挑戰，因此宣布解散國會「將政治權力交還人民。」阿努廷的泰自豪黨在近期因為應對上月的嚴重水災不力，導致最少176人死亡而受到批評，加上原本支持他們的最大黨人民黨，不滿他們未有改革軍隊起草的憲法，而計劃對他發起不信任動議，還有近日在泰柬邊境的衝突，已造成至少20人死亡及數以十萬計人民需要撤離。