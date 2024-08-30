泰國興建中鐵路隧道倒塌　三工人包括兩中國籍外勞證實死亡

泰國巴衝地區一條興建中的鐵路隧道，在上周末（24日）發生倒塌意外。在經過5日的救援後，當地救援人員周四（29日）將3名被困的外地勞人救出，當中2人是中國籍，1人是緬甸籍，不過3人救出後都證實死亡。

有關隧道是中泰鐵路項目的其中一部份，現場位於泰國的巴衝，距離首都曼谷約200公里。隧道在上周末當地時間夜晚約11時40分左右，因為山泥傾瀉而發生倒塌，當中3名的外地勞工被困在隧道之內。泰國國家鐵路的工作人員及來自中國的拯救隊一直在現場進行救援。他們曾嘗試將氧氣輸送入隧道內，希望能保持工人能生存，然而當局無法確認有關管道能否接觸到工人被困的位置。