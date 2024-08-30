泰國興建中鐵路隧道倒塌　三工人包括兩中國籍外勞證實死亡

泰國巴衝地區一條興建中的鐵路隧道，在上周末（24日）發生倒塌意外。在經過5日的救援後，當地救援人員周四（29日）將3名被困的外地勞人救出，當中2人是中國籍，1人是緬甸籍，不過3人救出後都證實死亡。
有關隧道是中泰鐵路項目的其中一部份，現場位於泰國的巴衝，距離首都曼谷約200公里。隧道在上周末當地時間夜晚約11時40分左右，因為山泥傾瀉而發生倒塌，當中3名的外地勞工被困在隧道之內。泰國國家鐵路的工作人員及來自中國的拯救隊一直在現場進行救援。他們曾嘗試將氧氣輸送入隧道內，希望能保持工人能生存，然而當局無法確認有關管道能否接觸到工人被困的位置。
屬中泰鐵路項目部份
到周四的時候，救援人員首先發現緬甸籍的卡車司機被泥土及岩石壓住。而兩名中國的工人，分別是地盤的主管及挖土機的操作員，在當地的今日清晨6時左右被發現。3人被發現的位置距離隧道倒塌位置約25米。當局初步調查相信3人是因為缺氧而死亡。在周三，當地傳媒曾指救援人員距離其中一名被困者僅差1米，並且有指他們聽到微弱的呼救聲，而掃瞄儀器及搜索犬亦發現有微弱生命跡象，一度為救援帶來希望，但因為之後挖掘工作受到山泥傾瀉持續影響而拖慢進度。
泰國看守政府的內政部長在之前曾表示，救援受到工程影響有所限制，原因是救援人員需要小心避免隧道內其他部份倒塌，同時當局要建造3米高的支架以保障救援人員的安全。泰國的警方在調查意外的原因，而有關工程需要暫時停止。