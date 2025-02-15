泰國芭堤雅大麻園失火　居民吸毒煙傻笑high爆

雖然消防花了半小時就控制火勢，但詭異的氣味不斷往外飄，讓居民身體也開始出現變化。原來該棟建築為大麻種植園，由「Little Christiania」公司負責經營，持有政府發放的許可證。

據《Thaiger》等泰國媒體綜合報道，事發於13日晚間10點多，芭達雅一棟四層樓高的商業建築突然冒火，媒體形容當時大火蔓延，濃煙不斷竄出，起火點疑似在二樓。

泰國芭堤雅（Pattaya）一座大麻種植園，13日晚上傳出大火。很多居民表示身體出現不適昏昏欲睡，還有人不由自主得不斷咯咯笑，甚至有遊客受訪時狂對鏡頭豎起大拇指。

不斷對鏡頭豎起大拇指

但不只火災本身受到極大關注，還在附近引發意想不到的影響。因為不少居民和遊客表示，他們整晚都感到頭暈目眩、眼睛紅腫，甚至不由自主地咯咯笑，而且停不下來。

就在媒體趕到現場採訪時，還拍到有兩名外國遊客笑個不停，不斷對鏡頭豎起大拇指，就連救援人員的嘴角也不斷上揚。

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