泰國芭堤雅失蹤一星期 德國商人遭肢解藏冰箱

泰國芭堤雅發生駭人肢解案，一名62歲德國商人在芭堤雅失蹤一星期，家人懸紅300萬泰銖(約67萬港元)尋找他。警方周二稱，周一晚11時在一間房屋內發現該商人遺體，他遭肢解裝在黑色垃圾袋裡，並藏在屋內的冰箱中。

泰國肢解案｜一對德國男女涉案

遇害者為Hans Peter Mack，居於泰國多年，是一名地產仲介商，發現他遺體的房子位於芭堤雅附近的外國人聚居社區Nong Prue。當地傳媒報道，一對泰國夫婦向警方報稱，一名德國女子聘請他們將一個冰箱運到Nong Prue一間房屋。警方遂翻看該區閉路電視片段，發現與那名德國女子關係友好的一名德國男子，駕駛小卡車運送一個冰箱到區內另一間獨立屋，即發現Mack遺體的房屋；冰箱放在車尾，旁邊坐有一名男子。警方指那輛小卡車屬於52歲德國籍男子Olaf，警方將以謀殺等罪名拘捕他與另一名德國女子，以及一名巴基斯坦籍男子。鄰居稱，Mack一名叫Olaf的德國朋友居於上址，與一名殘障德國女子同居，他們與另一名叫Petra的德國人關係密切。涉案巴基斯坦籍男子就是在車尾坐在冰箱旁的男子。