泰國落海船員「漂流4天」奇蹟獲救　海面漂來神秘「甘蔗汁」助逃死劫

泰國日前發生1名漁船船員失足落海事件，他在海上漂流4天，求救無門又沒有飲食，讓他一度失去求生意志，直到海面上奇蹟般地漂來1瓶甘蔗汁，他喝下之後，順利撐到獲救的那一刻。

泰漁船員意外落海失蹤 據泰媒《民意報》（Matichon）報導，蘇特納（Sunthorn Khaosom）3日跟隨漁船「昌納維號」（L.Chainawee）出海，途經沙敦府海岸約10海浬處，蘇特納意外落海失蹤，船東也馬上通報相關單位協尋，但搜救人員在附近海域都沒能找到蘇特納。 蘇特納落海時，曾看到不遠處有艘漁船，他嘗試大聲呼救但沒人聽見，隨著海浪起伏，他眼睜睜看著自己越漂越遠。為了保持自己能持續浮在海面上，他脫掉衣物減輕重量，到了落海的第3夜，他已經近乎絕望，只能拿起脖子上的神像吊墜祈禱，並發誓若自己成功獲救，他將出家7天作為還願。

海上正巧漂來甘蔗汁救命 到了第4天白天，蘇特納筋疲力盡又口渴不已，「正巧」海上漂來1瓶甘蔗汁，他馬上拿起來狂飲解渴，體力暫時恢復的他又繼續漂流。最終在第4天夜裡，他隨著海浪和風勢漂到沙敦府一處島嶼，他趕緊上岸求救，最後在泰國海軍協助下，蘇特納得以倖存，並於6日和焦急的家人一起回家。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章