泰國議員涉性侵25歲台灣女遊客　此前涉3宗同類指控

泰國眾議院國會議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）涉嫌性侵25歲台灣籍女遊客，法院立刻發出逮捕令，但猜言帕宛否認指控，受害女子則已安全返台。
綜合泰媒報道，1月19日凌晨2時許，受害的台灣女遊客在清邁市中心一間酒吧遇見猜言帕宛，兩人小酌片刻，後來猜言帕宛提議護送女子回酒店，猜言帕宛竟趁機伸出狼爪，性侵女子得逞。
受害女子現已安全返台
女子事後向清邁府警局報案，並強調自己沒有同意和對方發生性關係，檢驗結果也顯示女子身上有性侵痕跡。當地警方隨即針對此案展開調查，清邁地方法院2月4日向猜言帕宛發出逮捕令，同時向眾議院申請允許拘留猜言帕宛，以進行訊問。駐泰國台北經濟文化辦事處則表示，該名受害台籍女子現已安全返台。
猜言帕宛7日晚間透過助理否認性侵指控，還提到他並未被告知案件細節，同時他質疑，調查單位為何直接發出「逮捕令」而非「傳票」，有傳票他才能正式回應性侵指控問題，他也將報警證明自己清白，誓言要贏得官司。
曾被開除出另一政黨
據《Thaiger》報道，猜言帕宛曾是泰國「前進黨」（MFP，現已更名為「人民黨」）成員，2023年起已有共3人指控他性侵，第一位受害者應邀到娛樂場所遊玩，猜言帕宛卻趁女方醉酒「撿屍」回自己公寓，性侵多次得逞。第2位與第3位受害者稱，猜言帕宛在大家工作時有「不恰當的接觸」，還在非公務時間邀請她們到外地度假。
對此，MFP經會議決定開除猜言帕宛黨籍，之後猜言帕宛轉戰泰國「進步黨」，沒想到他惡行不改。進步黨回應指出，在黨內做出決定前，會給猜言帕宛解釋的機會。
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