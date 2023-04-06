泰國變性人兵役抽籤現「泰版Angelababy」　最美長髮妹竟是「選美皇后」

根據泰國法律規定，年滿21歲的生理男性都得抽籤決定是否得當兵，和尚與跨性別者也不例外。每年4月，泰國都會舉辦徵兵抽籤，現場往往如同選美大會，許多臉蛋貌美、身材火辣的跨性別者頓時成為網路上關注的「嬌」點。近日適逢徵兵活動起跑，就有FB粉絲專頁整理出近年來被判免役的13位「最美變性人」，其中一位長髮大眼妹呼聲最高，更被起底原來是泰國選美皇后Yoshi Rinrada（Rinrada Thurapan）。

經常分享泰國旅遊與生活趣事的FB粉絲專頁「泰國清邁象」，在網路上享有不小名氣。4日他PO出13張可以免除兵役的「正妹照」，精緻的臉蛋再配上火辣身材讓人看不出來是男兒身。13位美女中最受網友青睞的是第一張照片中的長髮大眼妹，臉上化着淡妝搭配一頭波浪長髮，身穿合身白T恤搭配牛仔褲，微微一笑迷倒眾人。

網友紛紛表示「第一張的超美」、「美到免疫」、「比女人還美，第一位我喜歡」。有眼尖網友立刻跳出來說，該名正妹是2020年泰國變性人選美比賽「Miss Tiffany's Universe！」的冠軍，素有「泰版小Angelababy」的封號，曾演出熱門BL劇《為愛所困》，Instagram有近180萬的追蹤者，人氣很高。

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即睇泰國徵兵現場美女