泰國跨年5天假期錄近1400宗車禍　215死1354傷

泰國跨年5天連假在元旦結束，但期間交通事故不斷！全國發生多宗車禍共導致215人死亡。萬倫府一輛旅遊巴士因為魯莽駕駛不慎撞上大樹，造成5死30傷。

據《Thai PBS》等泰媒綜合報道，一輛滿載38人的巴士，在泰國5天連假期間到泰馬邊界的勿洞縣（Betong）旅遊，沒想到就在返程於1日不慎在萬倫府（Surat Thani）失控撞上大樹。

9成都是電單車意外

據悉乘客大多為年邁長者，5名死者包括3女2男，另外30名傷者被分別送往兩家醫院急救。

泰國今年跨年連假五天，從12月28日到1月1日。泰國政府本意為增加國內旅遊收入，不料5天內竟車禍頻傳。官方統計在5天內，全國各地共發生近1,400宗交通事故，導致215人喪命、1,354人受傷，當中多達9成都是電單車撞車意外。