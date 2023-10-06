熱門搜尋:
居屋2023 小犬 施政報告2023 林穎彤 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-06 11:15:59

泰國連日暴雨致河岸潰堤　淹浸4千多棟房屋恐波及曼谷

分享：

泰國連日暴雨致河岸潰堤　淹浸4千多棟房屋村民拒撤離

泰國連日大雨，造成素可泰省（Sukhothai）內的戎河（Yom River）潰堤，洪水沖進河岸兩旁的村莊和農田，災情慘重。

堤防崩塌出寛100米大洞

自上周六以來，素可泰省戎河下游的幾個地區已被洪水淹沒。主要是因為堤防崩塌出一個寛100米的大洞，使得河水湧入社區，有多達4300棟房屋泡在水裏。省長蒂哈蘇克 (Suchart Teekhasuk) 率領官員到當地視察，並協調救災工作。村民表示，他們已經很久沒有遇過這麼嚴重的水災。

隨雨季持續，泰國公共防災減災部也已建議居住在烏泰他尼府（Uthai Thani）、猜納府（Chainat）、信武里府（Singburi）等湄南河沿岸地區的人們要提高警覺並採取預防措施，未來水位恐會不斷上漲。

大多數居民拒絕撤離

儘管洪水已經造成巨大災害，但大多數居民拒絕撤離，堅稱他們仍然可以留在房屋的二樓，不願離開。

泰國總理他威信（Srettha Thavisin）也對於大雨及淹水災情表示擔憂，他表示會與皇家灌溉廳副廳長保持密切聯絡，隨時掌握情況。官員警告首都曼谷恐怕也有淹水的可能，呼籲河畔的居民應及早做好防洪準備。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受