泰國連日暴雨致河岸潰堤　淹浸4千多棟房屋恐波及曼谷

泰國連日大雨，造成素可泰省（Sukhothai）內的戎河（Yom River）潰堤，洪水沖進河岸兩旁的村莊和農田，災情慘重。
堤防崩塌出寛100米大洞
自上周六以來，素可泰省戎河下游的幾個地區已被洪水淹沒。主要是因為堤防崩塌出一個寛100米的大洞，使得河水湧入社區，有多達4300棟房屋泡在水裏。省長蒂哈蘇克 (Suchart Teekhasuk) 率領官員到當地視察，並協調救災工作。村民表示，他們已經很久沒有遇過這麼嚴重的水災。
隨雨季持續，泰國公共防災減災部也已建議居住在烏泰他尼府（Uthai Thani）、猜納府（Chainat）、信武里府（Singburi）等湄南河沿岸地區的人們要提高警覺並採取預防措施，未來水位恐會不斷上漲。
大多數居民拒絕撤離
儘管洪水已經造成巨大災害，但大多數居民拒絕撤離，堅稱他們仍然可以留在房屋的二樓，不願離開。
泰國總理他威信（Srettha Thavisin）也對於大雨及淹水災情表示擔憂，他表示會與皇家灌溉廳副廳長保持密切聯絡，隨時掌握情況。官員警告首都曼谷恐怕也有淹水的可能，呼籲河畔的居民應及早做好防洪準備。
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