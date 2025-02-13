泰國開賭合法化 習近平提醒佩通坦：犯罪或激增

泰國內閣上月批准一項將賭博和賭場合法化的法律草案，瞄準中國等周邊國家遊客，冀促進旅遊業、就業和投資。泰國媒體報道，總理佩通坦早前訪華期間與中國國家主席習近平會談時，雙方討論了娛樂綜合體項目，該項目引起了習的關注，擔心引發各種問題，提醒可能導致犯罪活動激增。

泰國財政部官員預料，賭場合法化可令旅客人次有約5%至10%的增長，帶動旅遊業收入增加約1,200億泰銖至2,200億泰銖（約268億至492億港元），並創造約9,000至1.5萬個新職位。法案經國務委員會審議後，3月交國會處理。 《曼谷郵報》報道，佩通坦表示習近平向他詢問了相關信息。她解釋：「娛樂綜合體不僅僅是賭場，而是一個綜合旅遊中心，包括酒店、餐廳、娛樂場所及家庭活動區。其中，賭場部分的面積佔整個項目不到10%。」

願意傾聽中方意見 去年赴泰國旅遊的海外遊客人數約3400萬人次，中國遊客約670萬人，佔比達19%。被問及習近平是否理解該項目時，佩通坦表示，習稱賭場可能會引發一系列社會問題，「習近平在這個領域更有經驗，澳門是有合法賭場的特別行政區。」對此，泰國政府強調願意傾聽中方的意見，並將進一步研究相關建議。她說：「中泰兩國是親密的友好鄰邦，我們願意聽取所有意見，並加以最適當的考慮。」 佩通坦表示：「我們必須承認，目前泰國存在非法賭場，但這些資金並未為國家帶來任何收益。如果我們通過法律加以規範，並正確徵稅，這些收入就能用於推動重要項目，例如為泰國兒童提供獎學金以及促進國家發展。」 澳門理工大學博彩旅遊教學及研究中心副教授紀春禮早前接受《每日經濟新聞》專訪表示，隨著日本博彩業的興起以及泰國博彩業的籌備開放，可能分流澳門的客源，澳門博彩業未來可能面臨激烈競爭。