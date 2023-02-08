泰國預計今年旅客增至3000萬　至少800萬來自中國

泰國政府在周二（7日）表示，預計今年到訪泰國的遊客，將會超過3,000萬人次。而當中來自中國的旅客亦預計最少有700萬至800萬人次。

泰國政府發言人表示，總理巴育向相關機構作出指示，要求他們為旅客提供方便，同時要確保旅客在泰國的安全。泰國政府，早前預計今年的遊客有2,000萬人次，其後再大幅向上修正至2,8000萬，而在昨日，泰國方面指：「最近總理有信心，旅客數字將會超越3,000萬。」

有關的估算是隨着中國解除防疫限制，容許國民前赴多國旅遊而改變。泰國預計，今年會有至少700萬至800萬中國旅客到訪，比之前500萬有所提升。

中國恢復團體旅遊添信心

泰國旅遊部長表示：「早前，我們沒想到中國會容許恢復團體旅遊，現在我們預算會有700萬至800萬人。」在疫情前的2019年，到訪泰國的旅客達到1,100萬人次。而直到2月2日，到訪泰國的中國旅客已有99,429人次。而在1月為止，到訪泰國的外國旅客亦達到210萬人次。

在2019年，泰國錄得接近4,000萬人次的旅客到訪,並創造1.91萬億泰銖（約4,476.7億港元）的收入；而在2022年，泰國亦達到他們最初定下的旅客數字目標，有1,115萬人次到訪泰國，而在疫情的2021年，就僅得42.8萬人次到訪。