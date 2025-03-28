泰國首隻複製狗　婦人用逾137萬元重製愛犬　獸醫：或保留部分記憶(有片)

飼主與寵物之間的感情，可以深如親人，早前內地有一名女子用25萬人民幣請生物科技公司「複製」愛犬受到關注，近日泰國亦出現首隻複製犬，一名50歲女子花費約600萬泰銖(約137萬港元)複製離世愛犬，這隻複製狗與原狗隻僅左耳有些微差異。

綜合報道，叻丕府(Ratchaburi)班蓬區50歲女子Kai，曾飼養一隻名叫「Pha Phang」的法國鬥牛犬，惟Pha Phang因患「庫興氏症候群」過世，Kai思念甚深，請來泰國首名能進行「犬隻複製」的獸醫Supasek Sonjit，協助讓愛犬「重生」。Kai收集Pha Phang的體內細胞送往南韓，由成功製造出全球第一隻複製犬的科學家黃禹錫(Hwang WooSuk)透過基因編輯技術，成功培養細胞複製。由於過程困難，前4次皆未能成功，還曾經有複製犬在出生後無法獨立呼吸死亡，直到第5次才成功培養出健康的複製犬，整個過程耗時1年多。