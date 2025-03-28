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國際
2025-03-28 14:15:00

泰國首隻複製狗　婦人用逾137萬元重製愛犬　獸醫：或保留部分記憶(有片)

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泰國首隻複製狗，婦人用逾137萬元重製愛犬，獸醫：或保留部分記憶。(左：複製犬，右：離世狗狗。YouTube)

泰國首隻複製狗，婦人用逾137萬元重製愛犬，獸醫：或保留部分記憶。(左：複製犬，右：離世狗狗。YouTube)

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飼主與寵物之間的感情，可以深如親人，早前內地有一名女子用25萬人民幣請生物科技公司「複製」愛犬受到關注，近日泰國亦出現首隻複製犬，一名50歲女子花費約600萬泰銖(137萬港元)複製離世愛犬，這隻複製狗與原狗隻僅左耳有些微差異。

綜合報道，叻丕府(Ratchaburi)班蓬區50歲女子Kai，曾飼養一隻名叫「Pha Phang」的法國鬥牛犬，惟Pha Phang因患「庫興氏症候群」過世，Kai思念甚深，請來泰國首名能進行「犬隻複製」的獸醫Supasek Sonjit，協助讓愛犬「重生」。Kai收集Pha Phang的體內細胞送往南韓，由成功製造出全球第一隻複製犬的科學家黃禹錫(Hwang WooSuk)透過基因編輯技術，成功培養細胞複製。由於過程困難，前4次皆未能成功，還曾經有複製犬在出生後無法獨立呼吸死亡，直到第5次才成功培養出健康的複製犬，整個過程耗時1年多。

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Kai表示，狗狗立刻認出她，甚至能理解泰文的指令。(YouTube) Kai強調，不是有錢無錢，亦不是自己放不下，而是Pha Phang曾經和她分享快樂和悲傷，給予她這份勇氣。(YouTube) 這隻複製狗與原狗狗僅左耳有些微差異。(YouTube)

獸醫：複製犬可能保留部分記憶

報道指，獸醫Supasek Sonjit曾經提問，假如Kai過世，由誰來照顧複製犬，另外就是Kai能否承受外界對於「複製犬」的不解與批評。對此，Kai表示，她已在遺囑中安排Pha Phang與其他16隻狗的未來。她強調，不是有錢無錢，亦不是自己放不下，而是Pha Phang曾經和她分享快樂和悲傷，給予她這份勇氣，即使她知道很多人認為這是違反自然，她尊重這意見，但從科學角度來看，「複製技術」則是一項突破，她認為這是讓愛回歸的方法

這隻複製犬在4個月大時首次和Kai相見，現時已經5個月大。Kai表示，狗狗立刻認出她，甚至能理解泰文的指令。對此，獸醫聲稱：「複製犬不只外觀相似，還可能保留部分記憶」，而Kai將這隻複製犬同樣取名為「Pha Phang」。

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