泰國「彈跳豬」帶擘動物園遊客增兩倍　年收有望破2億泰銖(有片)

泰國侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)的可愛模樣在網路上爆紅後，意外地為泰國帶來觀光財和IP經濟財富，芭堤雅綠山野生動物園(Khao Kheow Open Zoo)遊客暴增，9月底將迎來第100萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖2億元(逾4,700萬港元) ，加上周邊紀念品和註冊商標，吸金力勢不可擋。
綜合報道，「彈跳豬」出生後全球直播第一天就吸引4.4萬名粉絲線上觀看。這隻河馬BB爆紅導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4,000人，但到了9月開始每週遊客已經成長至1.2萬人，是過去的兩倍。園方指出，經統計發現光是9月1日至19日間，就有8.1萬人造訪動物園，門票收入方面合計高達泰銖1,297萬元，到今年底綜合收入更有望突破泰銖2億元。
為「彈跳豬」註冊商標防被利用或不當對待動物獲利
「彈跳豬」風靡全球也導致他幾乎必須日日「見客」，目前平日入園人數約為700到800人之間，周末則增加至6,000人至7,000人左右，為確保「彈跳豬」獲得充分的休息和保障，園方也決定啟動人流管制，每一次開放50名遊客，最多觀賞5分鐘，遊客只能在每週六和每周日參觀牠的棲息地、可重新排隊。動物園表示，「彈跳豬」每天活躍時間大概在早上8點45分到10點，經常能看到牠在籠內奔跑玩耍，不過，由於先前傳出有遊客潑水、吵鬧的情況，園方也特別設立公告要求遊客不可觸摸、打擾動物。「彈跳豬」的超強吸金力也讓周邊商品賣翻，動物園除了門票販售以外，亦製作許多周邊紀念品，包括將會推出新的河馬寶寶T-恤。動物園管理員Atthapon Nundee表示，透過為「彈跳豬」註冊商標，動物園可以防止其他人利用和不當對待動物獲利，並可能獲得「更多收入來支持園區內動物生活得更好」。
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