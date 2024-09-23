泰國「彈跳豬」帶擘動物園遊客增兩倍　年收有望破2億泰銖(有片)

泰國侏儒河馬「彈跳豬」(Moo Deng)的可愛模樣在網路上爆紅後，意外地為泰國帶來觀光財和IP經濟財富，芭堤雅綠山野生動物園(Khao Kheow Open Zoo)遊客暴增，9月底將迎來第100萬名訪客，預計全年度收入有機會上看泰銖2億元(逾4,700萬港元) ，加上周邊紀念品和註冊商標，吸金力勢不可擋。

綜合報道，「彈跳豬」出生後全球直播第一天就吸引4.4萬名粉絲線上觀看。這隻河馬BB爆紅導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4,000人，但到了9月開始每週遊客已經成長至1.2萬人，是過去的兩倍。園方指出，經統計發現光是9月1日至19日間，就有8.1萬人造訪動物園，門票收入方面合計高達泰銖1,297萬元，到今年底綜合收入更有望突破泰銖2億元。