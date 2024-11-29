泰國11歲女嚴重肺炎入ICU　揭當地兒童沉迷電子煙

泰國有未成年人因抽電子煙而罹患嚴重肺炎住進ICU。（示意圖／PIXABAY）

泰國一名11歲女童因沉迷於電子煙，短短6個月就把肺給搞壞，因嚴重肺炎住進ICU。

據泰媒報道，泰國烏汶府（Ubon Ratchathani）一名11歲女童近來出現容易疲倦、咳嗽、痰多等症狀，在拖了一個月後，家人終於帶她就醫。在X光檢查後，醫生赫然發現女童有嚴重的肺炎，必需住進ICU插管治療。

有各種不同顏色和口味

由於女童家人都沒有人抽菸，醫生感到疑惑，在詢問之下女童才老實說出其實自己已沉迷電子煙長達6個月，她說在家旁邊的巷子很容易就能買得到，而且那些電子煙還有各種不同顏色和口味。

醫生隨後使用類固醇藥物治療，所幸女童在治療後已明顯好轉，未來應可完全恢復。