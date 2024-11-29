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國際
2024-11-29 15:45:44

泰國11歲女嚴重肺炎入ICU　揭當地兒童沉迷電子煙

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泰國有未成年人因抽電子煙而罹患嚴重肺炎住進ICU。（示意圖／PIXABAY）

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泰國一名11歲女童因沉迷於電子煙，短短6個月就把肺給搞壞，因嚴重肺炎住進ICU。

據泰媒報道，泰國烏汶府（Ubon Ratchathani）一名11歲女童近來出現容易疲倦、咳嗽、痰多等症狀，在拖了一個月後，家人終於帶她就醫。在X光檢查後，醫生赫然發現女童有嚴重的肺炎，必需住進ICU插管治療。

有各種不同顏色和口味

由於女童家人都沒有人抽菸，醫生感到疑惑，在詢問之下女童才老實說出其實自己已沉迷電子煙長達6個月，她說在家旁邊的巷子很容易就能買得到，而且那些電子煙還有各種不同顏色和口味。

醫生隨後使用類固醇藥物治療，所幸女童在治療後已明顯好轉，未來應可完全恢復。

有人吸到肺部纖維化

泰國皇家兒科醫生代表沙伊恰（Supitcha Saengchote）表示，學齡前兒童若患有慢性疾病問題例如流鼻涕和氣喘等，通常都是因為家中有人抽菸。但到2022年卻發現這類兒童病例變得更多，詢問後發現不是家裡有人吸電子煙，就是學校同學有人在抽。

他補充說，在國外兒童吸電子菸的情況更加嚴重。過去曾有一名10幾歲的孩子在吸電子煙後開始出現氣喘，最終肺塌陷而過世。也有人吸到肺部纖維化，需長期復健，甚至無法恢復正常生活。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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