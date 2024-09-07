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2024-09-07 18:05:00

泰國17歲小鮮肉按摩師提供色情服務　標明生殖器大小遭警突擊檢查(多圖有片)

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泰國17歲小鮮肉按摩師提供色情服務，標明生殖器大小遭警突擊檢查。(thaiger)

泰國17歲小鮮肉按摩師提供色情服務，標明生殖器大小遭警突擊檢查。(thaiger)

泰國警察及移民局表示，日前破獲一間非法提供性交易的按摩店，並當場將一名17歲的未成年寮國「小鮮肉按摩師」男妓拘捕。當地警方指，接獲檢舉發現該店在廣告上，標明每位男按摩師的資訊，不止姓名，還包含技師的性向，以及生殖器大小，故展開突擊檢查。

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泰國水療按摩店非法提供性服務

根據泰國媒體《thaiger》報道，當局日前接獲檢舉，指孔敬府一家水療按摩店，非法提供性服務，其中特別針對男同性戀族群。檢舉指出，店內的性工作者大多是來自泰國鄰國的外籍人士，因此該起案件也轉交給孔敬府移民局調查和處理。

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當局指，發現該店在社交平台暗示提供性服務，同時接受顧客提前預約，並提供技師的性向與生殖器大小供顧客挑選。而警員接獲線報後，派出臥底警察前往，當時臥底警員先是假扮成顧客，與店內的變性人經理交涉，並假意提出想要性服務。

少年每次「肉金」僅約370港元

報道又指，經理隨即向警察展示當天所有男性性工作者的照片，供對方挑選。警察挑選完畢後，被帶到2樓的私人房間，而上身赤裸、下半身只圍著一條毛巾的17歲寮國「小鮮肉按摩師」正在內。

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其後警方將17歲少年與經理帶回警局。少年表示，他每次提供性服務時向顧客收取1,600泰銖（折合約370港元），其中老闆會抽成650泰銖（折合約150港元）。

影片：

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