泰國17歲小鮮肉按摩師 提供色情服務遭警突擊搜查(多圖有片)

泰國警察及移民局表示，日前破獲一間非法提供性交易的按摩店，並當場將一名17歲的未成年寮國「小鮮肉按摩師」男妓拘捕。當地警方指，接獲檢舉發現該店在廣告上，標明每位男按摩師的資訊，不止姓名，還包含技師的性向，以及生殖器大小，故展開突擊檢查。

根據泰國媒體《thaiger》報道，當局日前接獲檢舉，指孔敬府一家水療按摩店，非法提供性服務，其中特別針對男同性戀族群。檢舉指出，店內的性工作者大多是來自泰國鄰國的外籍人士，因此該起案件也轉交給孔敬府移民局調查和處理。

當局指，發現該店在社交平台暗示提供性服務，同時接受顧客提前預約，並提供技師的性向與生殖器大小供顧客挑選。而警員接獲線報後，派出臥底警察前往，當時臥底警員先是假扮成顧客，與店內的變性人經理交涉，並假意提出想要性服務。

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報道又指，經理隨即向警察展示當天所有男性性工作者的照片，供對方挑選。警察挑選完畢後，被帶到2樓的私人房間，而上身赤裸、下半身只圍著一條毛巾的17歲寮國「小鮮肉按摩師」正在內。