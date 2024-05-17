泰國28歲異見人士絕食65天後猝死獄中　生前倡改革君主制

泰國一名因為抗議泰國君主制而入獄的異見人士，在絕食56天後死於獄中。泰國懲教部門表示她「心臟驟停」後死亡。

今年28歲的娜緹篷（Netiporn “Bung” Sanesangkhom）是異見組織「Thalu Wang」的成員，該組織主要在推動泰國君主制的改革，並主張修訂嚴酷的冒犯君主法。根據該法，批評國王、王后或法定繼承人最高可判處15年監禁。

娜緹篷參與了2020年全國青年主導的抗議活動，當時有數百萬泰國年輕人走上街頭，呼籲憲法、民主和軍事改革，並首次公開批評君主制並公開質疑其權力。

涉兩宗冒犯君主罪被關押

據法律倡導組織泰國人權律師表示，娜緹篷自今年的1月26日起就被關押在監獄中，面臨七宗刑事案件的指控，其中包括兩宗冒犯君主罪。

該組織稱，在拘留期間，娜緹篷進行了65天的絕食，抗議當局監禁異見人士且不得保釋。在此期間，她因健康狀況每況愈下，被多次轉院至監獄醫院。今年4月4日，娜緹篷被送回監獄後，泰國懲教署表示，她已能夠正常飲食，但身體虛弱，四肢腫脹，貧血。 該部門表示，她拒絕服用「礦物質和抗貧血補充劑」。

娜緹篷先前曾於2022年入獄94天，絕食抗議後獲得保釋，不過後來保釋被撤銷。