泰國6機場推「掃臉登機」　11月起登機可免登機證

觀光大國泰國為了吸引更多旅客到當地旅遊，11月開始在6個主要機場推出「掃臉系統」，旅客只要掃瞄臉部及登記身分資料，一路到登機後都不須再出示登機證。
未來旅客在辦理登機手續時可選「掃描臉部」登記
據《曼谷郵報》報導，泰國機場管理公司（Airports of Thailand Public Company Limited，AOT）28日發布新聞稿表示，未來旅客在辦理登機手續的時候，不管是在航空公司櫃檯，或是利用自助登機的機器，都可以選擇「掃描臉部」並登記身分資料，該系統會以電子方式記住旅客的生物識別資訊、臉部特徵和個人資料，讓旅客從自助托運行李到登機時，都只要掃描臉部即可，不再需要登機證。
泰國機場管理公司指出，該系統將優先在六大主要機場使用，包括蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）、清邁機場（Chiang Mai Airport）、清萊機場（Mae Fah Luang/Chiang Rai Airport）、普吉機場（Phuket Airport）以及合艾機場（Hat Yai Airport）。
而啟用日期，泰國國內線為11月1日、國際線則為12月1日。
泰國機場管理公司總經理奇拉提（Kirati）也提到，9月和10月使用機場的乘客人數，較去年同期增長了將近20%，預計2025年還會更高。
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