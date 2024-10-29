泰國6機場推「掃臉登機」 11月起登機可免登機證

觀光大國泰國為了吸引更多旅客到當地旅遊，11月開始在6個主要機場推出「掃臉系統」，旅客只要掃瞄臉部及登記身分資料，一路到登機後都不須再出示登機證。

未來旅客在辦理登機手續時可選「掃描臉部」登記 據《曼谷郵報》報導，泰國機場管理公司（Airports of Thailand Public Company Limited，AOT）28日發布新聞稿表示，未來旅客在辦理登機手續的時候，不管是在航空公司櫃檯，或是利用自助登機的機器，都可以選擇「掃描臉部」並登記身分資料，該系統會以電子方式記住旅客的生物識別資訊、臉部特徵和個人資料，讓旅客從自助托運行李到登機時，都只要掃描臉部即可，不再需要登機證。 泰國機場管理公司指出，該系統將優先在六大主要機場使用，包括蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）、清邁機場（Chiang Mai Airport）、清萊機場（Mae Fah Luang/Chiang Rai Airport）、普吉機場（Phuket Airport）以及合艾機場（Hat Yai Airport）。

No more boarding passes: facial recognition to start in 6 Thai airports https://t.co/RfxCB2oSzP — Bangkok Post (@BKK_POST) October 28, 2024