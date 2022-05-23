泰女星溺斃警指屬意外 新FB連環發帖稱遭友害惹議

泰國一名女星今年2月墮河身亡，警方認為案件屬意外，但女星的Facebook(FB)及Instragram(IG)日前分別重開及更新，連環上傳多張照片、片段及錄音，稱遭友人陷害而死，誓要沉冤得雪。事件引發各方關注，有人感到不寒而慄，亦有人猜測發文者身份。

這宗聽來似穿鑿附會的「鬼故」，主角是女星Pataratida Pacharawirapong(Tangmo、圖1)。她今年2月與友人坐船出遊時墮河身亡，終年37歲，警方認為案件屬意外。Tangmo的FB帳號在她離世後關閉，但前日有人以她的名義重開FB專頁Happy Melon Patcharaveerapong及Happy Melon Official等，並更新Tangmo的貓貓IG melonsmonsters。新發布的照片包括據稱案發當日遊艇上的5名人物，並附以「我哪裡也沒去，仍在等待5人說出真相。我們將對所有人揭露真相。船上發生甚麼事？」留言續稱︰「刪除手機資料，別以為它不會被復原，我親愛的朋友」並附上親吻符號。

貼文質疑船上5人說謊

案發時遊艇上的另外5人包括Tangmo的女經理人、一名名媛及3名富豪，其中一富豪負責駕駛遊艇。曾有證人指Tangmo於船尾小便時墮河，但各人供詞有矛盾。新上傳的其中一片段，可見Tango登船時風浪很大，貼文稱「我們不會在船尾小便。海浪打得船左搖加擺，要扶著兩名男士(才可上船)，請親愛的朋友別誹謗。」另一片段則是遊艇正在行駛，可見浪仍甚大，「這樣我們還可以在船尾小便嗎？」其他貼文包括一幅女子在吞藥丸的繪圖、Tangmo在船邊向著大海揮舞雙手的照片、一張瘀痕照片及Tangmo多張生活照，同時曾上傳涉及數人對話的錄音。

警指駕船富豪醉酒肇禍 控以過失致死罪

另有報道指，Tangmo的母親於案發後曾指女兒在船上穿的是連身緊身衣，若要如廁要全部脫下，作為女明星不會這樣做，據報後來Tangmo母親向涉案富豪索償3,000萬泰銖，答應不追究責任，但泰國警方堅持調查。泰國警方曾於4月召開記者會交代案情，指調查後確認Tangmo因遇溺身亡，指是駕駛遊艇的富豪當時飲醉酒，導致Tangmo墮河，而其他人協助隱瞞事實，控告5名涉案人過失致死罪，其中經理人同時被控偽證及破壞證據罪名。但網民始終質疑案件涉及謀殺或毒品，惟沒有證據。