泰女星離奇溺斃意外 改列謀殺 恐怖死狀曝光 片段揭曾與人爭執(有片)

泰國女星Tangmo(Pataratida Pacharawirapong)今年2月墮河身亡，警方認為屬意外，但案件隨著她的Facebook早前忽然「重開」，稱誓要沉冤得雪而引發國內外關注，加上有更多疑點浮面，據報案件已於日前改列他殺案處理，重啟調查。新曝光的疑點包括有消息指Tangmo遺體被發現時頭部發黑，一隻眼打開、眼球凸出、頸有勒痕。另有聲稱攝於案發當晚的片段，指看到疑似Tangmo在遊艇上與一名男子爭執。

泰女星墮河死亡 網傳眼睛凸出 頸有傷痕

網上流傳Tangmo遺體照片，據報可見Tangmo整張臉浮腫發黑，一隻眼打開、一隻眼閉上，打開的一隻眼球凸出，眼睛周圍有像是燒傷後脫了一層皮的「泛紅斑塊」，頸部亦有類似傷痕。據報Tangmo遺體的鎖骨及膊頭附近，有已呈黑色的血管凸起；她的右手指甲斷震，手裡握著泥沙。有消息指驗屍結果指Tangmo肺及胃部有泥巴，有網民認為不似尋常溺斃。

另有聲稱在案發後參與打撈遺體工作的義工、男演員Ekkapun Bunluerit表示，當晚看到Tangmo右眼附近有瘀傷、幾顆牙齒斷裂，認為她曾遭硬物撞擊頭部。此外，據報Tangmo母親委託了當地一名被稱為「泰國柯南」、專門幫助罪案受害者的「神探」Atchariya調查。協調Atchariya分析的外科醫生指出，Tangmo頸部傷痕疑似是被麻繞勒成，並指她腿部有疑似刀傷。

Tangmo案 疑似出事前喊「救命」片段曝光

另外，有聲稱由目擊者攝於Tangmo出事當晚的片段，看到疑似是Tangmo的女子在遊艇與一名男子拉扯，並呼喊「救命」。據報拍片者當晚從岸上拍攝湄南河水的燈光倒影，事發翻看聽到一名女子的呼叫聲，有網民認為她在喊「救命」。片段據報拍到一名女子在船頭與一名男子爭執，其後有另一名男子上前。有報道當晚同在船上的Tangmo女經理人承認Tangmo曾和船主爭吵，但堅稱Tangmo後來在船尾小便時意外墮河溺斃。

Tangmo最後直播 被指暗中比劃求救手勢

網上亦有消息指，Tangmo出事前在船上的「最後直播」，手部在撥弄頭髮時，暗中比出國際救求手勢「5-4-0」，認為她已知自己身陷險境。

案發時遊艇上除了Tangmo外，尚有另外5人包括Tangmo的女經理人、一名名媛及3名富豪，其中一名富豪負責駕駛遊艇。事發後有人指Tangmo於船尾小便時墮河，當地警方本來以意外及人為疏忽結案，指案發日負責駕駛遊艇的富豪飲醉酒，導致Tangmo墮河，而其他人協助隱瞞事實，控告5名涉案人過失致死罪，其中經理人同時被控偽證及破壞證據罪名；當時警方認為，Tangmo遺體上的傷痕是因被船的螺旋漿打到造成。