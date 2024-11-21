泰女沉迷賭博借錢後毒殺債主　8年殺14人被判死刑

泰國1名36歲女性薩拉拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）被指控以氰化物毒死朋友，8年來以相同手法謀害14人，還偷走死者的貴重物品，20日曼谷法院對薩拉拉特判處死刑。

女性朋友吃完飯後突然倒地身亡

綜合外媒報導，薩拉拉特2023年4月和32歲的女性朋友希禮蓬（Siriporn Khanwong）到泰國中部的拉差汶里府（Ratchaburi）參加宗教活動，薩拉拉特和希禮蓬吃完飯後，希禮蓬突然倒地身亡，然而薩拉拉特只是冷眼看著朋友死去，接著搜刮希禮蓬身上共價值超過1萬5400泰銖（約3,460港元）的貴重物品。

事後希禮蓬的家人發現她攜帶的手機、錢、包包不翼而飛，檢警相驗希禮蓬的遺體，檢測出氰化物的跡象，懷疑案情不單純，循線深入調查才將薩拉拉特的惡行公諸於眾。泰國警方表示，在希禮蓬遇害前，已經有14個人被薩拉拉特用氰化物毒殺，最早可以追溯到2015年。

警方還說，薩拉拉特賭博成癮，會向朋友借錢周轉，怎料這些借錢給她的債主成為毒殺目標，薩拉拉特毒死這些人之後，就會把死者身上的值錢物品洗劫一空。