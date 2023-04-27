泰女涉落毒謀財害命　包括前男友在內至少12人遇害

泰國警方拘捕了一名女子，涉嫌以氰化物毒害多人，當中包括其朋友及前男友等共12人，警方表示女子殺人原因主要是財政問題。

泰國警方周二（25日）在曼谷拘捕了一名女子Sararat Rangsiwuthaporn，她被指與她的友人的死亡有關。受害人的家人表示，因為受害人在與女子遊行時死亡，而對她作出懷疑。而警方表示，女子更被懷疑與另外11人，包括其前男友的死亡有關。女子目前否認所有的指控，但當局拒讓女子保釋。

當地報道指，女子在約兩個星期前與友人到叻武里府旅遊，然而她的友人Siriporn Khanwong在一個河畔倒下，並證實死亡。當局在為Siriporn驗屍後，在體內發現留有氰化物的痕跡，而且Siriporn被發現時，電話、銀包以及手袋都不見了。調查指，有關的手法與自2020年起的多宗案件都類似，不過警方未有透露更多達情。

手法與過去多宗案件相似

警方又表示，未確定所有遇害人士的身份，不過當中已包括Sararat的前男友，以及兩名女警，據報都已經去世。泰國警方亦扣留其在叻武里府擔任高級警察的男友問話，不過泰媒指二人最近已經分開。

泰警又指，其中一位懷疑是Sararat目標之一的友人，曾向Sararat借款25萬泰銖（約5.7萬港元），在與Sararat午膳後曾出現嘔吐等反應，不過最後獲救。而據報這些遇害的人士，他們都有珠寶以及財物的損失。警方又指，部份死者的家屬最初都不覺得是謀殺案，因此部份的遺體已經火化，對警方搜證增加了難度。