泰女醉駕被捕 遭警員索錢兼「肉體換不起訴」完事後驚覺受騙

泰國一名女大學生因醉駕被捕，警官要求她付錢並以肉體換不起訴，女學生陪睡後卻發現受騙，氣得她向保護婦孺機構投訴，揭發警察貪腐惡行。
泰媒thaiger報道，事發於巴吞他尼府，受害的22歲女大學生早前向帕維娜兒童與婦女基金會投訴，指她上月30日晚酒後駕駛撞到一輛私家車，被帶返警局調查。一名警員把她帶到單獨房間做酒精測試，結果顯示酒精濃度超標。
事主被帶到沒CCTV地方索賄
隨後，該名警員把她帶到沒裝閉路電視的地方，向她提出只要支付1萬泰銖(約2,310港元)，就會幫她掩飾酒測結果，又警告她如不支付掩口費，將面臨2萬泰銖(約4,620港元)罰款，也會遭判監。
事主心慌 無奈就範
女大學生心慌，即同意付錢並在兩份文件上簽名，可是其中一份是偽造文件。她最終支付1萬泰銖，要求警員交出酒測結果的真實文件，但被對方拒絕。更離譜的是，該名警員還引誘她到娛樂場所、逼她喝酒，提出只要她跟他發生性關係，才會交出真正的酒測文件。
驚悉受騙 情緒崩潰
女大學生驚恐，終與警員上床，但最後也未能拿到文件。警員事後暗示，過去用相同手法已多次得逞，又稱從來沒有人能取回文件。女大生得知受騙，一時情緒崩潰須入院。出院後，警員還依照她留下的地址上門騷擾，令她忍無可忍，遂向基金會求助。
事件曝光後引發關注。警局局長回應指，涉事警員工作超過2年，之前並沒不良紀錄，局方將深入調查事件。