泰女醉駕被捕 遭警員索錢兼「肉體換不起訴」完事後驚覺受騙

泰國一名女大學生因醉駕被捕，警官要求她付錢並以肉體換不起訴，女學生陪睡後卻發現受騙，氣得她向保護婦孺機構投訴，揭發警察貪腐惡行。

泰媒thaiger報道，事發於巴吞他尼府，受害的22歲女大學生早前向帕維娜兒童與婦女基金會投訴，指她上月30日晚酒後駕駛撞到一輛私家車，被帶返警局調查。一名警員把她帶到單獨房間做酒精測試，結果顯示酒精濃度超標。

事主被帶到沒CCTV地方索賄

隨後，該名警員把她帶到沒裝閉路電視的地方，向她提出只要支付1萬泰銖(約2,310港元)，就會幫她掩飾酒測結果，又警告她如不支付掩口費，將面臨2萬泰銖(約4,620港元)罰款，也會遭判監。