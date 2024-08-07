泰少年足球隊事件重演 24人無視禁令闖洞穴遇洪水 導遊及外國客3死傷

泰國22名外國遊客在導遊帶領下，進入位於泰國蘇梅府考索克國家公園(Khao Sok National Park)內的南塔魯(Nam Talu)洞穴探險，未有理會雨季禁止進入的警告，結果洪水突至令眾人受困，最終造成導遊死亡、2名外國遊客受傷。今次事件令人回想2018年一支少年足球隊在洞穴探險時出事，並造成人命的傷亡的事件。
洞穴救援｜涉事洞穴每年6至11日關閉
涉事洞穴位於帕農區(Phanom)的拉加帕拉壩水塘(Rajjaprabha dam reservoir)旁，每年6月至11月的雨季關閉，原因是有洪水危險。目前尚不清楚為兩名導遊無視這一情況，在周二帶遊客進入該洞穴。
及至晚上7時半，一股洪水湧入洞穴。據報一名導遊被洪水沖走，其餘23人獲救，其中2名荷蘭籍女遊客受傷，須送院治療。救援人員於周三凌晨3時許，在洞穴內發現37歲導遊Pongyot Koeddee的遺體。
洞穴救援｜將對涉事旅行社採取法律行動
南塔魯洞穴長600米，口徑30米，以美麗的岩石形態、鐘乳石和石筍聞名。它位於水塘的碼頭對面，該碼頭也是觀光船上落客的地方。當地國家公園部門首長已命令考索克國家公園的負責人，對涉事旅行社採取法律行動。
泰少年足球隊受困洞穴逾2周獲救 救援人員死亡
在2018年6月，泰國一支少年足球隊12名隊員，以及25歲教練，進入清萊府的「睡美人洞」探險。其後因水位上升，一行人受困在洞內兩個多星期，最後在多國救援組織協助下，12名球員與教練最終獲救，但一名救援人員不幸因缺氧喪生。事件之後被拍成記錄片在Netflix播映。