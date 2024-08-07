泰少年足球隊事件重演 24人無視禁令闖洞穴遇洪水 導遊及外國客3死傷

泰國22名外國遊客在導遊帶領下，進入位於泰國蘇梅府考索克國家公園(Khao Sok National Park)內的南塔魯(Nam Talu)洞穴探險，未有理會雨季禁止進入的警告，結果洪水突至令眾人受困，最終造成導遊死亡、2名外國遊客受傷。今次事件令人回想2018年一支少年足球隊在洞穴探險時出事，並造成人命的傷亡的事件。

洞穴救援｜涉事洞穴每年6至11日關閉

涉事洞穴位於帕農區(Phanom)的拉加帕拉壩水塘(Rajjaprabha dam reservoir)旁，每年6月至11月的雨季關閉，原因是有洪水危險。目前尚不清楚為兩名導遊無視這一情況，在周二帶遊客進入該洞穴。