泰擬准性罪犯以「化學閹割」換減刑 究竟有無用？

坐監跟化學閹割二選一，你會點揀？泰國國會通過容許性罪犯以「化學閹割」換取減刑的法案，冀降低犯人重犯機會，減少當地性罪行，但有反對者認為成效不大。

當地參議院周一以145票贊成、兩票棄權，通過3月時已在眾議院過關的法案，之後將交回眾院表決。法案訂明部分性罪犯可在兩名醫生批准之下，選擇注射抑制睪丸酮素水平的藥，即「化學閹割」，以縮短刑期，同時須被監察10年及配戴電子手環。

目前全球多國包括德國、英國、澳洲、加拿大、波蘭、南韓、俄羅斯、愛沙尼亞、哈薩克及印尼等，以及美國部分州份實施「化學閹割」，部分屬強制性，部分則視乎個案而定，又或只屬自願性質。泰國司法部長Somsak Thepsutin周二表示，「我想法例快些通過……我不想再看到女性遭受惡劣對待的新聞。」

但當地一個關注性暴力的非政府組織指，「化學閹割」無助打擊性罪行，「性犯罪應留在獄中改變思維，以改過自新」，指以「化學閹割」等方式處罰，只會強化性罪犯無法改過的觀念。

「化學閹割」靠注射減性慾 不涉切除性器官

「化學閹割」涉及抗雄性激素藥物，包括「醋酸環丙孕酮」(Cyproterone)等，通常每三個月注射一次，並不涉及切除手術。有專家認為「化學閹割」只會減少性衝動，而非令其完全消失。但曾有報道指哈薩克一名性侵兒童、被判囚15年的性罪犯，接受了3次注射後再無生理反應。哈薩克規定孌童性罪犯，在刑期結束後仍須接受注射，指「化學閹割」2016年在當地推行以來，性侵兒童罪行下跌了一成半。

不過，另有專家指即使性罪犯接受「化學閹割」後，減少再犯，也不能斷定是「化學閹割」導致性慾下降造成，影響其會否再犯的其他因素，包括犯人的性觀念、反社會思維等心理因素，以及親友的支持等，要獲得長期改善或須靠心理治療。