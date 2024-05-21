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國際
2024-05-21 11:58:10

泰政府擬售10年倉底米稱食安無虞 民眾質疑經多次蒸熏消毒有損健康

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圖為泰國生產的稻米。(互聯網)

圖為泰國生產的稻米。(互聯網)

會否吃到10年倉底米呢？泰國政府近日擬將一批存在倉庫已經10年的大米釋出市場，引起輿論質疑擺了10年的米吃下肚恐有食安疑慮。官員堅持這些大米的品質良好、食用無虞，已在準備公開招標。

泰國前總理英祿(Yingluck Shinawatra)在任時期啟動大米收購計劃，這項計劃從2011年到14年，由政府以高於市價向農民購買大米，但政策屢遭批評，指這不但造成政府財政損失，也影響泰國大米出口競爭力。

大米因前總理英祿而積存倉庫

20145月泰國憲法法院因為一宗職務調動案判定英祿瀆職而將她解職，英祿被迫下台。幾周後軍方發動政變掌權，接著151月英祿因大米補貼瀆職案被國會彈劾，遭褫奪公權5年。178月底在最高法院要宣判英祿有罪前，她潛逃出國。

145月大米補貼案到期之後，約1,860萬噸政府收購的大米仍儲存在倉庫。18年前總理巴育(Prayut Chan-o-cha)執政時期賣掉95.7%、約1,780萬噸大米。

政府賣倉底米套現

商業部長普譚(Phumtham Wechayachai)今年5月初前往東北部素林府(Surin)視察仍儲存在倉庫的約1.5萬噸大米，但這批米已擺了10年，普譚親自試吃了煮熟的米後表示，這批米的品質仍然相當好，應盡快透過招標程序釋出市場。

普譚表示，這批米釋出市場，可為政府增加27,000萬泰銖(5,800萬港元)收入，並省下倉儲費用。總理賽塔(Srettha Thavisin)也公開支持這項政策。

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泰國稻米田。(互聯網) 泰國米農。(互聯網) 泰國總理賽塔支持出售10年倉底米的計劃。(資料圖片)

民眾質疑倉底米品質不佳

對此，泰國輿論嘩然，民眾質疑放了10年的米是否還能食用，儘管普譚表示10年來大米經過多次蒸熏消毒程序，但民眾仍質疑經過太多次蒸熏消毒程序的米可能對健康有害。

普譚周一(20)表示，有私人實驗室的測試顯示這批米安全無虞，他已指示公共倉庫組織準備進行公開招標程序，一旦公共衛生部醫藥科學署的測試證明這批米安全，就可公開招標。

醫藥科學署署長永佑亦指，他們檢測了商業部送來的大米樣本，結果顯示營養成分和安全都沒問題。商業部國內貿易署表示，招標程序將在本月底之前進行。

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