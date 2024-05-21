泰政府擬售10年倉底米稱食安無虞 民眾質疑經多次蒸熏消毒有損健康

會否吃到10年倉底米呢？泰國政府近日擬將一批存在倉庫已經10年的大米釋出市場，引起輿論質疑擺了10年的米吃下肚恐有食安疑慮。官員堅持這些大米的品質良好、食用無虞，已在準備公開招標。

泰國前總理英祿(Yingluck Shinawatra)在任時期啟動大米收購計劃，這項計劃從2011年到14年，由政府以高於市價向農民購買大米，但政策屢遭批評，指這不但造成政府財政損失，也影響泰國大米出口競爭力。

大米因前總理英祿而積存倉庫

2014年5月泰國憲法法院因為一宗職務調動案判定英祿瀆職而將她解職，英祿被迫下台。幾周後軍方發動政變掌權，接著15年1月英祿因大米補貼瀆職案被國會彈劾，遭褫奪公權5年。17年8月底在最高法院要宣判英祿有罪前，她潛逃出國。