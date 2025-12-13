泰柬衝突｜升至20死近200傷　柬埔寨否認發射中國製飛彈

自特朗普10月斡旋的和平協議破裂後，估計已有60萬人在泰柬邊境兩側流離失所。根據柬埔寨《高棉時報》報道，泰軍12日凌晨對柬埔寨3個省份發動新攻勢。柬埔寨國防部則是在Facebook發文駁斥泰軍指控，否認使用外國僱傭兵操作自殺式無人機攻擊泰國境內目標的說法，稱其為「假新聞」。

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）證實，將於12日晚間與美國總統特朗普（Donald Trump）通話，討論泰柬邊界衝突解決方案。兩國軍事對峙已持續5天，造成至少20人死亡、近200人受傷。

「可以讓他們停止戰鬥」

柬方同時否認準備發射中國製PHL-03飛彈的指控。美國軍方資料顯示，PHL-03為車載式多管火箭炮，射程70至130公里；而柬埔寨現有的BM-21蘇聯設計多管火箭炮射程僅15至40公里。柬埔寨國防部要求泰方停止散佈虛假消息，指控泰國企圖轉移對其違反國際法行為的注意力。

特朗普10日承諾將與兩國領導人接觸，表示認為「可以讓他們停止戰鬥」。白宮發言人李威特（Caroline Leavitt）11日表示，特朗普尚未與泰柬領導人通話，但政府正在最高層密切關注並積極參與此事。