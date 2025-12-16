泰柬衝突｜柬埔寨稱泰軍炸吳哥窟省份 距兩小時車程難民營中炮

泰國及柬埔寨的軍事衝突有愈演愈烈之勢，柬國防部稱，泰國軍隊已把空襲範圍，擴大到深入柬埔寨逾70公里、位處該國西北部的暹粒省。據報省內一個難民營被炸，而該處距離著名景點、世界文化遺產吳哥窟不足2小時車程。截至周二，今輪衝突已造成柬方平民15死76傷；連同部隊人員在內，雙方死亡人數已迫近40人。

柬國防部發言人周二在新聞發布會上說，由15日午夜到16日早上，泰軍持續炮擊柬境內多處目標；該國內政部稱截至當地昨晚7時，當地已有逾42萬人因今輪衝突流離失所。