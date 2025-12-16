泰柬衝突｜柬埔寨稱泰軍炸吳哥窟省份 距兩小時車程難民營中炮

泰國及柬埔寨的軍事衝突有愈演愈烈之勢，柬國防部稱，泰國軍隊已把空襲範圍，擴大到深入柬埔寨逾70公里、位處該國西北部的暹粒省。據報省內一個難民營被炸，而該處距離著名景點、世界文化遺產吳哥窟不足2小時車程。截至周二，今輪衝突已造成柬方平民15死76傷；連同部隊人員在內，雙方死亡人數已迫近40人。
柬國防部發言人周二在新聞發布會上說，由15日午夜到16日早上，泰軍持續炮擊柬境內多處目標；該國內政部稱截至當地昨晚7時，當地已有逾42萬人因今輪衝突流離失所。
吳哥考古園區門票銷售急跌兩成
較早時，柬埔寨指控泰國戰機越過邊界，深入柬埔寨領空逾70公里，向暹粒省一個難民營投下最少兩枚炸彈，令難民營數百個家庭須再尋安身之所，是今次泰軍在今輪衝突中最深入柬埔寨境內的攻擊。據報今輪衝突以來，吳哥考古園區今年下半年門票的銷售額，已較去年同期急跌近20%，如今暹粒省被炸，恐進一步打擊當地旅遊業。
泰方則指柬軍攻擊泰國平民區，該國外交部已經去信聯合國人權事務高級專員投訴。泰國防部較早前表示，截至周日今輪衝突已造成16名泰軍死亡、逾320名軍人受傷；而截至周一下午，泰國有13名平民死亡，逾26萬民眾須疏散。據報目前泰國已有8個邊境省份傳出戰事。泰國軍方周一宣布出於安全考量，把泰國灣劃為高風險區域，切斷向柬埔寨運輸軍用物資的通道，強調並非完全封閉泰國灣，不影響第三國船隻。
泰6000公民滯留柬邊境
泰當局周二稱，正設法協助多達6,000名因柬埔寨關閉主要邊境口岸而無法返國的公民撤離。柬埔寨較早前關閉波別(Poipet)的口岸，柬前首相、參議院主席洪森表示這是為了保護平民免受泰國軍隊在該地區的無差別射擊；強調在無戰事地區的口岸仍保持開放，航空旅行亦未受限制。
美國總統特朗普及馬來西亞總理安華日前分別斡旋衝突，至今未見實質進展。特朗普聲稱已再次致電泰柬雙方，要求兩國冷靜，聲言有信心化解衝突。但泰總理阿努廷被問及國際社會是否施壓停火時稱「沒有人向我們施壓。誰在向誰施壓？我不知道」。柬國防部則稱其軍隊將繼續堅定地對抗侵略者。