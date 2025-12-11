泰柬衝突｜邊境50萬人疏散　特朗普致電兩國領袖籲停戰

泰國與柬埔寨在本月8日爆發新一輪邊境衝突，雙方正等待美國總統特朗普承諾的電話調停。特朗普在美東時間10日表示，預計於11日與泰柬領導人通話，他相信自己能再次終結這場東南亞兩國間根深蒂固的爭端。

根據《路透社》，特朗普告訴記者：「我認為我可以讓他們停止戰鬥，我預計明天會與他們通話。」今年7月，特朗普曾致電泰柬領導人，威脅若不結束衝突將中止貿易談判，成功促使雙方停火，並最終促成10月簽署的延長停火協議。

未達成明確解決方案

10日，泰柬817公里的邊境沿線的十幾個地點爆發了衝突。報道稱，這是自7月以來最激烈的一次戰鬥，當時雙方進行了為期5天的火箭與重砲交火，為兩國近代史上最嚴重的衝突。