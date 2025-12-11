泰柬衝突｜邊境50萬人疏散　特朗普致電兩國領袖籲停戰

泰國與柬埔寨在本月8日爆發新一輪邊境衝突，雙方正等待美國總統特朗普承諾的電話調停。特朗普在美東時間10日表示，預計於11日與泰柬領導人通話，他相信自己能再次終結這場東南亞兩國間根深蒂固的爭端。
根據《路透社》，特朗普告訴記者：「我認為我可以讓他們停止戰鬥，我預計明天會與他們通話。」今年7月，特朗普曾致電泰柬領導人，威脅若不結束衝突將中止貿易談判，成功促使雙方停火，並最終促成10月簽署的延長停火協議。
未達成明確解決方案
10日，泰柬817公里的邊境沿線的十幾個地點爆發了衝突。報道稱，這是自7月以來最激烈的一次戰鬥，當時雙方進行了為期5天的火箭與重砲交火，為兩國近代史上最嚴重的衝突。
曾協助促成泰柬在7月停火的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，他已於9日與兩國領導人通話，雖未達成明確解決方案，但他感謝「雙方領導人展現的開放態度，以及願意持續談判以緩和緊張局勢」。
關稅威脅不應作為施壓手段
然而，泰國對於特朗普與安華的調停態度較謹慎，堅持此事應由2國自行解決。泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）近日受訪時表示，關稅威脅不應作為施壓泰柬展開談判、停止邊境衝突的手段。泰柬互相指責對方挑起這場最新的衝突，並互控對方以砲擊和火箭攻擊平民目標。
柬埔寨內政部10日晚間發布的最新消息指，「泰國加強砲擊和F-16空襲，鎖定柬埔寨境內深達30公里的村莊和平民聚居中心」，導致住宅、學校、道路、佛塔和古廟遭到破壞。
衝突對平民造成嚴重傷亡。柬埔寨政府表示，該國已有10人死亡，包括一名嬰兒，另有60人受傷。泰國軍方則表示，8名士兵在戰鬥中喪生，80人受傷。兩國邊界地區已有超過50萬人被疏散。
