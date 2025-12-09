泰柬衝突｜雙方再多10人死亡　邊境衝突蔓延多區

泰國與柬埔寨邊境的衝突在過去48小時擴大範圍，當中包括泰國6個東北的府以及柬埔寨北及西北5個省，並且雙方共有多10人死亡以及數以十萬人需要撤離。

根據外國媒體報道，雙方的衝突已在多個地區內發生，並蔓延至泰國的素林府、武里南府、沙繳府和達叻府，而柬埔寨的班迭棉吉省和菩薩省亦牽涉其中。雙方都指控對方針對民用建築襲擊，並宣稱自己遵守國際法。其中柬埔寨表示有7名公民死亡，約有20多人受傷。至於泰國方面，亦表示有3名軍人死亡，包括一名軍人被榴彈砲擊中身亡。泰國當局亦表示，有超12.5萬人需要暫時移到暫時避難所。泰國空軍在周二（9日）亦進行更多的空襲。