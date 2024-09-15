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國際
2024-09-15 16:11:22

泰河馬BB「彈跳豬」瘋狂彈跳暴衝 衝出國際變明星(有片)｜網上熱話

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侏儒河馬「彈跳豬」的瘋狂性格令人忍俊不禁。（互聯網)

侏儒河馬「彈跳豬」的瘋狂性格令人忍俊不禁。（互聯網)

泰國最近爆出一位炙手可熱的網絡明星，其不是人而是一隻侏儒河馬，以不停「暴衝狂跳」的性格，顛覆外界以為河馬慢吞吞的形象。牠「馬如其名」，被命名為「彈跳豬」(Moo Deng)，已經衝出國際，獲英國BBC、美國CNN及德國DW News等報道。

侏儒河馬「彈跳豬」｜如瘋狂的球 周圍跑跳

侏儒河馬「彈跳豬」居於泰國春武里府綠山動身園，是園內第7隻侏儒河馬，父母分別是24歲的「託尼」及25歲的「裘娜」，而其哥哥及姊姊的名字亦相當搞笑，分別為「燉豬肉」(Moo Toon)及「甜豬肉」(Moo Wan)。「彈跳豬」外型圓碌碌，又愛不斷跑來去、左跳右跳、不肯洗澡，又作勢要咬人，堪稱一個瘋狂的彈彈波。牠與飼養員互動的片段，在網上引發熱議。

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侏儒河馬「彈跳豬」圖輯︰

侏儒河馬「彈跳豬」｜飼養員︰沒想過會如此火紅！

「彈跳豬」成為網紅後，園方隨即推出衣服等周邊商品，亦有蛋糕店推出「彈跳豬蛋糕」，相當可愛。據報「彈跳豬」的飼養員是新入職不久，其曾受訪稱面試時被問及對動物園會有何貢獻時，回答說會令新出生的侏儒河馬BB火紅，但笑言「沒料到會火紅成這樣子」!

侏儒河馬「彈跳豬」｜缺德遊客故意騷擾 園方派員看守

不過「彈跳豬」的活躍性格，成為了缺德遊客的騷擾目標，據報有人不理牠正在睡覺，故意用水潑牠甚至丟石頭，想看牠的活躍模樣，園方警告涉事者會有法律後果，並已安裝閉路電視及派員看守「彈跳豬」的住處。

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侏儒河馬「彈跳豬」片段︰

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