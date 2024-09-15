泰河馬BB「彈跳豬」瘋狂彈跳暴衝 衝出國際變明星(有片)｜網上熱話

泰國最近爆出一位炙手可熱的網絡明星，其不是人而是一隻侏儒河馬，以不停「暴衝狂跳」的性格，顛覆外界以為河馬慢吞吞的形象。牠「馬如其名」，被命名為「彈跳豬」(Moo Deng)，已經衝出國際，獲英國BBC、美國CNN及德國DW News等報道。

侏儒河馬「彈跳豬」｜如瘋狂的球 周圍跑跳

侏儒河馬「彈跳豬」居於泰國春武里府綠山動身園，是園內第7隻侏儒河馬，父母分別是24歲的「託尼」及25歲的「裘娜」，而其哥哥及姊姊的名字亦相當搞笑，分別為「燉豬肉」(Moo Toon)及「甜豬肉」(Moo Wan)。「彈跳豬」外型圓碌碌，又愛不斷跑來去、左跳右跳、不肯洗澡，又作勢要咬人，堪稱一個瘋狂的彈彈波。牠與飼養員互動的片段，在網上引發熱議。