泰父子為重振雄風畀錢參加宗教儀式　讓教主錫下體

泰國一對父子一起付費參加一個宣稱可以幫缺乏自信男士展現「雄風」的宗教儀式，過程中教主要求參與者脫下褲子，替信徒的下體套上奇妙的神像面具，隨後由教主親吻「祝福」該信徒的生殖器。但男子事後認為，儀式後未為他帶來其宣稱的效果，上網搜尋到許多教主的負面新聞，才經知自己遭到詐騙。

綜合當地媒體《Thaiger》等報道，一名男子於社群平台X上的熱門八卦帳號「Red Skull」投稿，表示自己3個月前和父親一起，以每人泰銖399元(折合約85港元)參與了一場詭異的宗教儀式，該團體宣稱可以透過這項儀式增強參與者的魅力、運氣和財富。事主指，當日的儀式要求在場的參與者先脫掉褲子，再替自己的陰莖戴上泰國民族史詩「拉瑪堅」(Ramakien)史詩中各種登場角色的華麗面具，最後教主就會用咀親吻信徒們的生殖器。事主說，整個儀式不到10分鐘，途中也沒有任何誦經或供奉流程。