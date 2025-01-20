泰版忠犬八公！黃狗守在便利店門口等待主人 不知主人病逝(有片)

泰版忠犬八公……泰國呵叻府(Korat)一隻黃狗每天在便利店門前守候、不願離開，為的是要等主人回來。可是主人數月前已病逝，狗狗並不知情，繼續痴痴地等。
khaosod等媒體報道，狗狗名叫「Moo Dang」，每天守候在Yamo市場一間便利店門口，有時會跟路人開心玩耍，有時趴在地上睡覺，總是在附近徘徊、不願離去。網民指，主人是一名男性露宿者，帶著牠在附近擺檔售貨，且常在這間便利店休息，一人一狗形影不離，彼此相伴4年。可是，露宿者去年11月病重入院，其後去世，Moo Dang顯然不知情。
狗狗與主人相伴4年
附近小食攤老闆松紐克表示，「4年來，我總是看著Moo Dang和那露宿者在一起，直到去年主人過世。但狗狗拒絕離開，一直睡在便利店門口，像在等待主人」。
街坊帶食物玩具探望狗狗
松紐克指，Moo Dang性格溫順友善，附近居民和市場小販都很喜歡牠，常帶食物、水、零食給牠，便利店店長和員工也很照顧牠，會帶牠去看獸醫。因天氣轉涼，街坊給狗狗蓋上毛毯、幫牠穿衣，還送上玩具和食物。
便利店提醒民眾狗狗禁食
店長特別在門口貼上告示，寫道「感謝所有顧客的善意，但Moo Daeng不能吃肝臟和牛奶」，十分細心。
Moo Dang的故事近日在社交網曝光，不少網民大受感動，有人形容牠是「泰版忠犬八公」。除了捐贈物資，網民也祝願狗狗能找到溫暖的家，有人專程前去探望牠。