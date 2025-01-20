泰版忠犬八公！黃狗守在便利店門口等待主人 不知主人病逝(有片)

泰版忠犬八公……泰國呵叻府(Korat)一隻黃狗每天在便利店門前守候、不願離開，為的是要等主人回來。可是主人數月前已病逝，狗狗並不知情，繼續痴痴地等。

khaosod等媒體報道，狗狗名叫「Moo Dang」，每天守候在Yamo市場一間便利店門口，有時會跟路人開心玩耍，有時趴在地上睡覺，總是在附近徘徊、不願離去。網民指，主人是一名男性露宿者，帶著牠在附近擺檔售貨，且常在這間便利店休息，一人一狗形影不離，彼此相伴4年。可是，露宿者去年11月病重入院，其後去世，Moo Dang顯然不知情。