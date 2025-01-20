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2025-01-20 20:05:37

泰版忠犬八公！黃狗守在便利店門口等待主人 不知主人病逝(有片)

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黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來，有民眾怕牠著涼，給牠蓋上毛毯。(互聯網)

黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來，有民眾怕牠著涼，給牠蓋上毛毯。(互聯網)

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泰版忠犬八公……泰國呵叻府(Korat)一隻黃狗每天在便利店門前守候、不願離開，為的是要等主人回來。可是主人數月前已病逝，狗狗並不知情，繼續痴痴地等。

khaosod等媒體報道，狗狗名叫「Moo Dang」，每天守候在Yamo市場一間便利店門口，有時會跟路人開心玩耍，有時趴在地上睡覺，總是在附近徘徊、不願離去。網民指，主人是一名男性露宿者，帶著牠在附近擺檔售貨，且常在這間便利店休息，一人一狗形影不離，彼此相伴4年。可是，露宿者去年11月病重入院，其後去世，Moo Dang顯然不知情。

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狗狗與主人相伴4年

附近小食攤老闆松紐克表示，「4年來，我總是看著Moo Dang和那露宿者在一起，直到去年主人過世。但狗狗拒絕離開，一直睡在便利店門口，像在等待主人」。

黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來，有民眾給牠穿衣保暖。(互聯網) 黃狗Moo Dang睡在便利店門外。(互聯網) 兩名少女前來探望Moo Dang。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來，有民眾給牠穿衣保暖。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來，有民眾給牠穿衣保暖。(互聯網) 民眾逗Moo Dang玩。(互聯網) 民眾逗Moo Dang玩。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外睡覺，等主人回來。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外睡覺，等主人回來。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外睡覺，等主人回來。(互聯網) 黃狗Moo Dang在便利店門外守候，等主人回來。(互聯網) 民眾給狗狗餵食。(互聯網)

街坊帶食物玩具探望狗狗

松紐克指，Moo Dang性格溫順友善，附近居民和市場小販都很喜歡牠，常帶食物、水、零食給牠，便利店店長和員工也很照顧牠，會帶牠去看獸醫。因天氣轉涼，街坊給狗狗蓋上毛毯、幫牠穿衣，還送上玩具和食物。

便利店提醒民眾狗狗禁食

店長特別在門口貼上告示，寫道「感謝所有顧客的善意，但Moo Daeng不能吃肝臟和牛奶」，十分細心。

Moo Dang的故事近日在社交網曝光，不少網民大受感動，有人形容牠是「泰版忠犬八公」。除了捐贈物資，網民也祝願狗狗能找到溫暖的家，有人專程前去探望牠。

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