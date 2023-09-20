泰王次子紐約出席異見人士展覽　願討論泰國侮辱王室罪

被流放海外的泰王第二子，瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）早前獲准回國參與活動，被指可能是作為泰王繼承人「試水溫」。而這位在外國長大的疑似泰國王位繼承者，早前出席在美國紐約舉行，一個有關於干犯泰國侮辱王室罪的異見人士展覽，並表示願意討論有關侮辱王室罪。 泰國刑法的第112條就是侮辱王室罪，被視為泰國最嚴厲的法例，禁止批評包括國王及王后等王室成員。有關的法例被視為泰國的禁忌，泰國的前進黨代表皮塔（Pita Limjaroenrat）也是因為提出要求修改有關罪行而受到支持，不過被支持王室的政黨阻撓而未能當選總理。紐約哥倫比亞大學近期由泰國異見人士，組織進行一個有關第112條的展覽，展出有關近年違反有關法例的異見人士的相關作品。42歲的泰王之子瓦差勒宋周一（18日）透過社交媒體，表示會出席有關的展覽。

泰王次子：「認知」比「不知」好 瓦差勒宋在Facebook表示：「我喜歡以及忠於維護我們的王室制度，不過我相信『認知』比『不知』好，而每個人都有自己的意見，而這些都源於他們的經歷。即使我們不聽他們的意見，這不代表他們觀點及意見不存在，因此去了解以及聆聽他們的原因及觀點會有好處。同意與否是另一個層面，但我們需要從原則上溝通。」 瓦差勒宋是泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）的次子，不過因為其母親早年與未登基的哇集拉隆功離婚後，瓦差勒宋與其兄弟自1996年起一直在海外成長，並未能回國。由於泰王的長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）去年因病昏迷，而泰王的幼子提幫功王子（Prince Dipangkorn）亦有障礙，故此泰國分析相信瓦差勒宋的回國，是為作為繼承人試水溫。