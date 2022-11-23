泰男中600萬頭獎　被妻領光與姦夫私奔　報警兼求助傳媒

泰國一名男子買彩票中了600萬泰銖(折合約130萬港元)，原本想藉此改善與妻子2人生活，詎料妻子不顧念26年夫妻情誼，竟然偷偷將所有錢都領出來，與姦夫私奔，男子傷心欲絕，只好報警求助，希望不致人財兩失。不過警方回覆因2原因無能為力，只能靠他親自說服對方將錢歸還。

綜合報道，49歲泰國男子Manit和妻子結婚26年並育有3子。Manit日前買彩券幸運中了600萬泰銖頭獎，，原計畫向當地一座佛教寺廟捐出部份獎金，再用剩下錢改善與妻子生活，詎料妻子竟趁他不注意，偷偷把帳戶內所有錢都領出來，並與姦夫遠走高飛。Manit憶述，儀式上已看到一名陌生男子，當時妻子說陌生男是其親戚，他不虞有詐，然而現時證明那個陌生男其實是妻子的姦夫，令他傷心欲絕。

二人 26 年未註冊非合法配偶 失意男求助傳媒

為免人財兩失，Manit報警求助希望追回獎金，但警方指出，由於Manit未與妻子正式登記結婚，法律上並非合法配偶關係，加上這筆錢是他親自轉給對方，視作「禮物」，故警方也無能為力，唯一辦法是Manit親自說服對方把錢歸還。

Manit兒子則表示，知道母親有外遇，而母親與姦夫私奔後，他聯絡到母親，知道她搬到約270公里外的小鎮。求助無門的Manit於是尋求媒體幫助，希望妻子與自己聯絡。