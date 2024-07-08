泰男將結婚證書紋手臂向妻表愛意　網民：萬一離婚點算？(有片)

泰國一名男子為了慶祝結婚週年，將結婚證書刺在手臂上，藉此向妻子表達愛意。為男子紋身的師傅將這紋身分享網上，迅速成為網民熱話，很多網民為這對夫妻送上祝福，亦有人擔心，萬一他們日後離婚該怎麼辦。

綜合報道，這對夫妻來自武裡府，37歲丈夫Nu和妻子在一起19年，育有2個子女，分別16歲及7歲，兩人於2019年正式結婚。努恩說，他們結婚後從來沒有吵過架，因為他的妻子相當善解人意。他坦言自己不懂浪漫，很多時候不知道如何向妻子表達意，便想出將結婚證書紋在手臂。紋身的師傅接獲Nu的網上預約時，曾向對方再三確定，獲得最終肯定後，才接受Nu的預約，排期半年，收費為2,500泰銖(約535港元)。