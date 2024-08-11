泰男鎚殺妻子畏罪輕生 雙雙陳屍家中 街坊：佢地住正鬼屋

咁邪？！泰國一名男子懷疑妻子出軌，一怒之下鎚殺妻子，再畏罪自殺。街坊指，女死者過去10年有9名住在這房子的親人因各種原因死亡，現在夫妻更因兇殺案倒斃屋內，懷疑這裡是遭詛咒的「鬼屋」。

女死者蓋上毛氈

泰國媒體KhaoSod報道，案發於本月9日，警方接報指一幢2層高的住宅發生兇案，警員與消防到場，在一樓睡房發現一名女子趴在床上，身上蓋著毛氈，頭部有嚴重傷痕，明顯已死亡。警員在遺體附近發現一把鐵鎚，懷疑是兇器。經調查後，確認死者為49歲女子Natchanath，58歲男屋主Surasee的遺體則在廚房裡找到。