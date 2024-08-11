泰男鎚殺妻子畏罪輕生 雙雙陳屍家中 街坊：佢地住正鬼屋

咁邪？！泰國一名男子懷疑妻子出軌，一怒之下鎚殺妻子，再畏罪自殺。街坊指，女死者過去10年有9名住在這房子的親人因各種原因死亡，現在夫妻更因兇殺案倒斃屋內，懷疑這裡是遭詛咒的「鬼屋」。
女死者蓋上毛氈
泰國媒體KhaoSod報道，案發於本月9日，警方接報指一幢2層高的住宅發生兇案，警員與消防到場，在一樓睡房發現一名女子趴在床上，身上蓋著毛氈，頭部有嚴重傷痕，明顯已死亡。警員在遺體附近發現一把鐵鎚，懷疑是兇器。經調查後，確認死者為49歲女子Natchanath，58歲男屋主Surasee的遺體則在廚房裡找到。
警方經調查後發現，Natchanath任職產後護理師，丈夫Surasee則是外賣員，兩人結婚9年。
丈夫停工 監視妻子
鄰居表示，案發前一晚，屋內傳出夫妻吵架聲，兩人過去一個月經常吵架，因丈夫懷疑妻子跟其他男人聯絡，醋意大發，常因此與妻子爭執。丈夫甚至停工，只是為了密密監視妻子。
鄰居揭發命案
一名男鄰居指，平日經常送女事主去見客戶，但事前約了對方本月9日早上10時見面，她卻沒現身，他擔心，便前往對方住處查看，但沒人應門，於是通知其家人。家人到來開門，最終揭發命案。
警方初步研判，男屋主用鐵鎚擊殺妻子後畏罪自殺，但詳細犯案經過及行兇動機仍有待調查。鄰居表示，過去10年，女死者有9名住在這幢房子的親人因各種原因死亡，懷疑這裡是「遭受詛咒的鬼屋」。