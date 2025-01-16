泰總理貝東丹險墮AI騙局 騙徒冒東盟領導人索捐款

電騙手法層出不窮，38歲的泰國總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)周三（15日）透露，自己亦曾遭遇AI騙局，差點上當，她指，騙子冒充某個東南亞國家聯盟（東盟）成員國領導人，試圖以「國家」名義索取捐款。

貝東丹憶述，詐騙集團透過聊天應用程式向她發送一段語音訊息，對方利用AI技術冒充某東盟成員國領導人的聲音，並表示希望在國際事務上與她合作。她說有關聲音非常清晰，「感覺以前聽過」。貝東丹以文字回覆後，騙子表示會再聯絡她，並於當晚11時向她打電話。她表示：「幸好我當時在睡覺，沒有接電話。」

疑透過熟人獲取聯絡方式

隔日早上，貝東丹發現未接電話後，向對方致歉。騙子發送一段語音訊息，請她捐款，又聲稱泰國是東盟唯一沒有捐款的國家，引起她警惕和懷疑，當對方發來一個不屬於其所稱國家的銀行賬戶後，她才真正意識到是個騙局。貝東丹懷疑騙子可能透過她身邊某位被騙的熟人，獲取她的聯絡方式。她責令官員處理案件，同時提醒民眾對電信詐騙提高警惕。

他信：泰國擬對電騙園區斷電斷網

對於新一輪的電騙及賣豬仔潮，貝東丹父親、前總理他信表示電騙問題嚴重，泰國內閣考慮對鄰國詐騙園區斷電、斷網，阻斷電騙恐怖組織的運作和繼續害人，必須堅決盡快處理緬甸輸出電騙和毒品的問題。