泰22歲護士學生遇車禍救人慘遭撞斃 與丈夫慶生終陰陽相隔

泰國芭堤雅發生一宗致命連環車禍，一名22歲護理系女學生原定與丈夫出外慶生，路經車禍現場，即義不容辭下車救人，卻在協助傷者期間遭後方收掣不及的私家車撞死，其丈夫亦被撞至重傷。報道指，車禍共造成3死5傷。
夫婦同為護理員 見義勇為
泰媒Thaiger報道，事發於上月29日凌晨3時30分左右，地點是春武里府是拉差縣挽巴分區7號高速公路。目擊者指，事發時一輛休旅車失控撞到一輛大型貨車的車尾，後方一輛私家車撞上休旅車車身後再衝向防護欄。
22歲護士學生吉拉瓦迪(Jirawadee Tonthongdaeng)路經現場目睹車禍發生，即主動下車協助傷者，撥打緊急救援電話，又站在馬路上指揮交通。就在此時，一輛私家車高速駛至，疑司機看不到她，把她當場撞死。
丈夫遭撞命危 醫院籲民眾捐血救人
報道指，吉拉瓦迪當時正與丈夫開車外出，原本打算慶祝吉拉瓦迪的生日，半路中途卻遇上車禍，吉拉瓦迪與丈夫決定下車救人。其丈夫也是義務救護員，他協助傷者時同樣被私家車撞到，身受重傷，隨即被送院救治，情況危殆。可是，醫院血庫存量不足，緊急呼籲民眾前去捐血，以搶救傷者。
救援站：遇害護士學生有奉獻精神
對於這宗車禍，當地救援站表示，吉拉瓦迪善良且有奉獻精神，願她的靈魂在天國安息。據悉，吉拉瓦迪遺體已運回家鄉四色菊府安葬。