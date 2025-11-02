泰22歲護士學生遇車禍救人慘遭撞斃 與丈夫慶生終陰陽相隔

泰國芭堤雅發生一宗致命連環車禍，一名22歲護理系女學生原定與丈夫出外慶生，路經車禍現場，即義不容辭下車救人，卻在協助傷者期間遭後方收掣不及的私家車撞死，其丈夫亦被撞至重傷。報道指，車禍共造成3死5傷。

夫婦同為護理員 見義勇為

泰媒Thaiger報道，事發於上月29日凌晨3時30分左右，地點是春武里府是拉差縣挽巴分區7號高速公路。目擊者指，事發時一輛休旅車失控撞到一輛大型貨車的車尾，後方一輛私家車撞上休旅車車身後再衝向防護欄。