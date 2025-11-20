泰35歲男再婚娶六旬婦 翻撻前妻還要「三人行」遭六旬妻怒轟多槍險死

泰媒Thaiger報道，案發於周三(19日)，佛統府警方接到民眾報案，指一間民宅發生槍擊事件，警員趕往現場，發現一名男子中傷受傷。據稱，男子名為蘇梅特(Sumate)，當時倒臥在屋外的電單車旁邊，身上及右腿有槍傷，電單車上有一件外套，上面有染血子彈窿。警方在現場發現4顆點三八口徑手槍子彈彈殼。

報案民眾表示，案發前不久，蘇梅特與60歲第二任妻子蘇南(Sunan)激烈爭吵，他其後見到蘇梅特倒地浴血，蘇南則駕駛一部白色汽車離開，他立即報警。

蘇南不久後被捕，接受警方盤問時承認開槍傷人。她供稱，與蘇梅特相戀6年，在對方入獄的9個月期間也不離不棄，未料他出獄後開始疏遠自己，跟前妻舊情復熾。

蘇南質問丈夫，對方道歉，但要求她接受「三人行」關係，還承諾每個周末都會陪她。蘇南當場拒絕，跟蹤丈夫3日、觀察其起居後再攤牌，但蘇梅特拒絕再談，她盛怒之下向對方開槍。