洗完手用吹風機吹乾　專家實驗證或將細菌吹回手上

現時部分公廁或洗手間都不會提供抹手紙，只會提供吹風機以讓人吹乾雙手，不過，外國一名專家卻發現，用吹風機雖然能將手吹乾，但可能反而將空氣中的細菌都吹回剛洗完的手上。

綜合報道，TikTok用戶@the_lab_life1經常分享各種實驗影片。她近日在商場、電影院和公司的吹風機採集樣本，與實驗室中的培養皿樣本做比較，發現除了自然風乾的培養皿沒有細菌之外，其他的培養皿上都有細菌，原因不是吹風機沾有細菌，而是吹風機將細菌吹到手上。影片未有透露發現的是哪種細菌，不過之前有研究曾指出公廁有流感病毒、鏈球菌、具抗藥性金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌和諾羅病毒。