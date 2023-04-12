洗完手用吹風機吹乾　專家實驗證或將細菌吹回手上

現時部分公廁或洗手間都不會提供抹手紙，只會提供吹風機以讓人吹乾雙手，不過，外國一名專家卻發現，用吹風機雖然能將手吹乾，但可能反而將空氣中的細菌都吹回剛洗完的手上。
綜合報道，TikTok用戶@the_lab_life1經常分享各種實驗影片。她近日在商場、電影院和公司的吹風機採集樣本，與實驗室中的培養皿樣本做比較，發現除了自然風乾的培養皿沒有細菌之外，其他的培養皿上都有細菌，原因不是吹風機沾有細菌，而是吹風機將細菌吹到手上。影片未有透露發現的是哪種細菌，不過之前有研究曾指出公廁有流感病毒、鏈球菌、具抗藥性金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、志賀氏菌和諾羅病毒。
網民：吹風機將所有細菌都吹到手上
影片獲得逾200 萬個讚和逾 12,000 條評論，不少網民評論反映對這次發現感到震驚，有網民說：「(吹風機)將洗手間的所有細菌都吹到手上」、「這就是為甚麼我寧願雙手滴著水離開洗手間」。
2018年一份康乃狄克大學與昆尼皮亞克大學共同執行的研究發現，將裝有「細菌食物」的培養皿放在無吹風機的洗手間裡，18個小時內就長出6個病原體菌；但用吹風機烘乾30秒後，培養皿的病原體菌則高達254個。西敏大學首席研究作者Keith Redway博士表示，所有將手弄乾的方法中，用抺手紙抺乾所傳播的微生物量為最少。