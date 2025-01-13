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國際
2025-01-13 13:19:29

洛杉磯山火｜匪徒駕車闖災區踩線 扮消防員入屋偷竊被捕

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馬利布山火災區。(美聯社)

馬利布山火災區。(美聯社)

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美國加州洛杉磯山火肆虐，有人趁火打劫……警方周日(12)表示，一名男子涉嫌假扮成消防員，闖入災區馬利布(Malibu)一間住宅偷竊。

傳媒報道，洛杉磯地區遭山火吞噬的同時，警方拘捕20多人，包括這名疑犯；很多被迫撤離的居民擔心家園的安全。

疑犯連警官也騙到

洛杉磯縣警長盧納(Robert Luna)在記者會上表示，他的下屬在其中一個火場「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)撤離區拘捕這名疑犯。他說：「我在現場看到一個像消防員的先生，因為他坐著，所以就問他還好嗎？當時不知道(有警員)已將他上手扣，準備將他交給洛杉磯警局。因為他穿得像個消防員，闖入一戶住宅偷竊時被逮到」。該撤離區域涵蓋馬利布。洛杉磯警局表示，調查人員發現，這名男子與另外兩人駕車在滿目瘡痍社區裡尋找目標。

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馬利布山火災區。(美聯社) 帕利塞茲火場一個受災社區，有國民警衛軍車輛停泊。(美聯社) 帕利塞茲火場災區。(美聯社) 阿爾塔德災區。(美聯社) 帕薩迪納災區。(美聯社) 馬利布災區。(美聯社) 帕利塞茲火場一間美國銀行分行被焚燒。(美聯社)

災區實施宵禁

當局在「帕利塞茲大火」和「阿爾塔德」(Altadena)兩處火場周圍的災區實施宵禁，兩場大火已摧毀了整個社區。市和縣政府官員一再警告，任何人在傍晚6時至早上6時之間出現在撤離區，都會被捕。洛杉磯警方表示，對於該名冒充救援人員行竊的男子，可能會加重刑罰。

洛杉磯山火至今最少造成24人死亡，還有多人下落不明，逾10萬人仍未能返回家園。報道指，逾1.2萬幢建築物焚毀，包括數百幢住宅。

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