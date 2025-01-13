洛杉磯山火｜匪徒駕車闖災區踩線 扮消防員入屋偷竊被捕

洛杉磯縣警長盧納(Robert Luna)在記者會上表示，他的下屬在其中一個火場「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)撤離區拘捕這名疑犯。他說：「我在現場看到一個像消防員的先生，因為他坐著，所以就問他還好嗎？當時不知道(有警員)已將他上手扣，準備將他交給洛杉磯警局。因為他穿得像個消防員，闖入一戶住宅偷竊時被逮到」。該撤離區域涵蓋馬利布。洛杉磯警局表示，調查人員發現，這名男子與另外兩人駕車在滿目瘡痍社區裡尋找目標。

傳媒報道，洛杉磯地區遭山火吞噬的同時，警方拘捕20多人，包括這名疑犯；很多被迫撤離的居民擔心家園的安全。

災區實施宵禁

當局在「帕利塞茲大火」和「阿爾塔德」(Altadena)兩處火場周圍的災區實施宵禁，兩場大火已摧毀了整個社區。市和縣政府官員一再警告，任何人在傍晚6時至早上6時之間出現在撤離區，都會被捕。洛杉磯警方表示，對於該名冒充救援人員行竊的男子，可能會加重刑罰。

洛杉磯山火至今最少造成24人死亡，還有多人下落不明，逾10萬人仍未能返回家園。報道指，逾1.2萬幢建築物焚毀，包括數百幢住宅。