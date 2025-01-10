洛杉磯山火｜增至10死　消防栓無水可用　加州州長被追罵

美國加州洛杉磯山火肆虐，燒毁數千棟房屋、18萬人遭疏散。據美媒報道，罹難者已增至10人，而政府面對這場世紀災難卻似乎束手無策。新聞台就捕捉到一名氣憤民眾怒斥民主黨籍加州州長鈕森（Gavin Newsom），質問他為何消防栓無水可用。

涉為環保阻北部水源進入加州

洛杉磯山火燒出一堆問題，最令外界傻眼的是多地的消防栓在大火第二天後就幾乎乾涸，無水可用。除了洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）被指控削減消防預算之外，加州州長鈕森過去為了保護生態而阻止北部水源進入加州，也引發熱議。