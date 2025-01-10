洛杉磯山火｜增至10死　消防栓無水可用　加州州長被追罵

美國加州洛杉磯山火肆虐，燒毁數千棟房屋、18萬人遭疏散。據美媒報道，罹難者已增至10人，而政府面對這場世紀災難卻似乎束手無策。新聞台就捕捉到一名氣憤民眾怒斥民主黨籍加州州長鈕森（Gavin Newsom），質問他為何消防栓無水可用。
涉為環保阻北部水源進入加州
洛杉磯山火燒出一堆問題，最令外界傻眼的是多地的消防栓在大火第二天後就幾乎乾涸，無水可用。除了洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）被指控削減消防預算之外，加州州長鈕森過去為了保護生態而阻止北部水源進入加州，也引發熱議。
就連美國總統當選人特朗普也出聲批評鈕森，他在自己的社交平台上發文表示：「這都是他的錯！！！美國最好、最美麗的地區之一正被燒毀。它已經化為灰燼，鈕森應該下台。」對此，鈕森則回擊特朗普不應將災難政治化。
特朗普籲下台
即使如此，民眾對於政府救災慢半拍的不滿已屆臨界點。Sky News拍攝到一位女性民眾怒斥鈕森的畫面，該女子質問他：「到底準備做些甚麼」；「為何消防栓裏沒有水」。
鈕森舉起手機表示自己正在打電話給總統，請求聯邦政府援助，但女子仍不賣帳，持續逼問，最終鈕森只能逃進車子裏，模樣相當狼狽。
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