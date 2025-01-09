洛杉磯山火｜增至5人死亡逾千棟屋焚毀　荷李活影星：如置身地獄(有片)

美國加州洛杉磯縣的山火在強風和乾燥天氣下持續焚燒，增至最少5人死亡，數十人受傷，包括荷里活明星在內10多萬人被迫撤離，至少1,100棟房屋損毀，接近30萬戶停電。消防派出超過1,500人撲救，火勢至今仍然未被包圍。洛杉磯市長Karen Bass宣布洛杉磯市進入緊急狀態。

山火燒毀的面積已達56平方公里，相當於半個三藩市。由於洛杉磯風勢強勁，加上水源不足，令撲救工作變得困難。山火席捲有許多荷李活明星和政商名流聚居、在靠近海灘的「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)豪宅區，房價中位數為 450 萬美元，多位荷里活名人，包括《真實謊言》的Jamie Lee Curtis、於《星球大戰》系列中飾演「天行者」的麥克咸美(Mark Hamill)等聚居當地。